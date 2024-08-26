Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Tak Hanya Huawei, Xiaomi Juga Dilaporkan Sedang Kembangkan Ponsel Lipat Tiga

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |19:18 WIB
Tak Hanya Huawei, Xiaomi Juga Dilaporkan Sedang Kembangkan Ponsel Lipat Tiga
Ilustrasi ponsel lipat tiga.
A
A
A

BEIJING - Huawei dikonfirmasi tengah mengembangkan ponsel pintar lipat tiga dan dilaporkan akan meluncurkannya bulan depan. Namun, Huawei tampaknya bukan satu-satunya perusahaan yang melakukannya karena Xiaomi juta diklaim tengah berada dalam tahap lanjutan pengembangan produk semacam itu, menurut informasi dari seorang tipster.

Dilansir GSM Arena, sumber tersebut memiliki rekam jejak yang baik, jadi meskipun ia tidak memberikan bukti yang kuat, ada alasan kuat untuk mempercayainya. Menurut informasi tersebut, perangkat baru itu akan menjadi bagian dari jajaran Seri Mix, dan kita akan melihat ponsel tersebut, atau setidaknya prototipenya, pada Februari 2025 selama Mobile World Congress (MWC).

Jika rumor tersebut benar, diperkirakan akan ada  informasi lebih lanjut mengenai perangkat ini dalam beberapa bulan mendatang.

MWC tinggal setengah tahun lagi dan Xiaomi baru saja merilis dua ponsel lipat baru bulan lalu, jadi sangat tidak mungkin perangkat baru tersebut akan segera hadir agar tidak mengalihkan perhatian dari Xiaomi Mix Flip dan Mix Fold 4. Namun, menjelang musim liburan, Xiaomi tentu akan tergoda untuk memperkenalkan produk yang menarik tersebut.

Perangkat lipat tiga Huawei akan memiliki pola lipatan berbentuk Z dan CEO grup bisnis perusahaan tersebut menjanjikan akan hadir pada September. Kemungkinannya, perangkat tersebut hanya akan dijual di China dan bahkan di sana dalam jumlah terbatas sebagai semacam uji beta yang diperpanjang.

(Rahman Asmardika)

      
