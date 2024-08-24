Jika Samsung Galaxy Ring Rusak, Apa Bisa Diperbaiki?

JAKARTA - Jika cincin pintar Samsung Galaxy Ring rusak, apakah bisa diperbaiki? Dari temuan iFixit, jika cincin tersebut rusak atau baterai tak berfungsi, tak ada cara memperbaikinya tanpa merusak seluruh perangkat cincin pintar yang dibanderol 399 dolar AS (Rp6,1 juta) tersebut.

Hal itu sebagaimana menjadi kesimpulan iFixit saat membongkar Samsung Galaxy Ring, sebagaimana dilansir dari GSM Arena, Sabtu (24/8/2024).

Samsung Galaxy Ring menjadi perangkat yang dirancang dengan teknologi tinggi dan material premium. Banyak komponen terintegrasi dalam cincin tersebut.

Tidak ada cara untuk mengganti baterai pada Galaxy Ring tanpa merusak seluruh perangkat dan komponen lainnya yang disolder. Membongkar Galaxy Ring melibatkan pencairan lapisan resin epoksi di bagian dalam dan mencungkilnya dengan alat.

iFixit membagikan pemindaian tomografi terkomputasi (CT) Galaxy Ring yang memberi tampilan terbaik dari bagian dalam perangkat tersebut.

Memasang banyak komponen di dalam rangka ramping Galaxy Ring adalah keajaiban teknik sejati, tetapi itu juga kekurangannya karena semuanya disegel dan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat melakukan perbaikan apa pun.