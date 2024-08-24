Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

iPhone 16 Dikabarkan Bakal Meluncur pada 10 September 2024

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |11:45 WIB
iPhone 16 Dikabarkan Bakal Meluncur pada 10 September 2024
iPhone 16 dikabarkan bakal meluncur pada 10 September 2024. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Apple dilaporkan bakal meluncurkan iPhone 16 pada 10 September 2024. Tak hanya itu, iPhone 16 bakal diluncurkan berbarengan dengan Apple Watch X dan AirPods baru. 

Informasi mengenai jadwal peluncuran iPhone 16 ini dilaporkan Bloomberg, melansir GSM Arena pada Sabtu (24/8/2024).

Jika iPhone 16 jadi diluncurkan pada 10 September, smartphone baru tersebut akan mulai dipasarkan pada 20 September. Informasi ini sebagaimana dibocorkan oleh orang-orang yang mengetahui situasi tersebut. 
Itu karena Apple belum mengumumkan secara resmi mengenai peluncuran iPhone 16. Selain itu, Apple juga tidak merespons mengenai hal ini. 

Semua model iPhone 16 akan mendapatkan tombol pengambilan gambar baru dan beberapa peningkatan kamera juga. Akan ada chip baru juga, serta layar yang sedikit lebih besar. 

Selain itu, tentu saja perangkat baru tersebut juga akan dilengkapi dengan fitur Apple Intelligence.

Apple Watch X atau Apple Watch Seri 10 akan memiliki layar yang lebih besar namun lebih tipis dan AirPods standar akan hadir dalam dua model. Salah satunya dengan fitur peredam bising untuk pertama kalinya dalam seri non-Pro.


 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/57/3027762/ipone_di_china-cOnp_large.jpg
Jor-joran Banting Harga, Penjualan iPhone Melonjak 40% di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/57/3017609/cara-aktifkan-fitur-perlindungan-perangkat-yang-dicuri-di-iphone-42gWowSa6K.jpg
Cara Aktifkan Fitur Perlindungan Perangkat yang Dicuri di iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/57/3010826/apple-D7eE_large.jpg
IPhone 17 Slim Dikabarkan Akan Lebih Mahal Daripada iPhone 17 Pro Max
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/57/3005363/apple-XL6R_large.jpg
IPhone 17 Slim Dikabarkan Akan Gantikan iPhone 17 Plus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/57/2999607/iphone-sgdk_large.jpg
Militer Korsel Pertimbangkan Larangan Total Penggunaan iPhone, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/57/2991573/iphone_16_leak_design-zNjh_large.jpg
IPhone 16 Kembali Gunakan Desain Kamera Vertikal, Ini Keunggulannya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement