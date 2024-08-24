iPhone 16 Dikabarkan Bakal Meluncur pada 10 September 2024

JAKARTA - Apple dilaporkan bakal meluncurkan iPhone 16 pada 10 September 2024. Tak hanya itu, iPhone 16 bakal diluncurkan berbarengan dengan Apple Watch X dan AirPods baru.

Informasi mengenai jadwal peluncuran iPhone 16 ini dilaporkan Bloomberg, melansir GSM Arena pada Sabtu (24/8/2024).

Jika iPhone 16 jadi diluncurkan pada 10 September, smartphone baru tersebut akan mulai dipasarkan pada 20 September. Informasi ini sebagaimana dibocorkan oleh orang-orang yang mengetahui situasi tersebut.

Itu karena Apple belum mengumumkan secara resmi mengenai peluncuran iPhone 16. Selain itu, Apple juga tidak merespons mengenai hal ini.

Semua model iPhone 16 akan mendapatkan tombol pengambilan gambar baru dan beberapa peningkatan kamera juga. Akan ada chip baru juga, serta layar yang sedikit lebih besar.

Selain itu, tentu saja perangkat baru tersebut juga akan dilengkapi dengan fitur Apple Intelligence.

Apple Watch X atau Apple Watch Seri 10 akan memiliki layar yang lebih besar namun lebih tipis dan AirPods standar akan hadir dalam dua model. Salah satunya dengan fitur peredam bising untuk pertama kalinya dalam seri non-Pro.





(Erha Aprili Ramadhoni)