Telkomsel Luncurkan Eskpansi Jaringan Hyper 5G di Bali, Hadirkan Layanan Internet Seamless Berkecepatan Tinggi

DENPASAR – Setelah mempelopori konektivitas broadband 5G di Indonesia tiga tahun lalu, Telkomsel memperluas cakupan jaringan 5G-nya secara masif melalui ekspansi jaringan Hyper 5G Telkomsel yang diawali dari beberapa wilayah di Bali. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Telkomsel menghadirkan layanan 5G bagi seluruh masyarakat Indonesia dan mempercepat transformasi serta pertumbuhan eskosistem digital di Tanah Air.

Dengan diluncurkannya jaringan Hyper 5G ini, pelanggan Telkomsel dan masyarakat di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Bali dapat menikmati layanan internet seluler berkecepatan tinggi, dengan latensi rendah yang seamless. Ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan pariwisata, dan mengakselerasi kemajuan di wilayah-wilayah tersebut, serta Provinsi Bali dan Indonesia pada umumnya.

Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna mengatakan bahwa Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dipilh untuk mengawali ekspansi ini karena kedua lokasi ini termasuk di antara beberapa wilayah dengan penetrasi perangkat 5G tertinggi di Indonesia saat ini. Selain itu, kedua lokasi ini juga memiliki potensi UMKM yang sangat besar dan pengguna international roaming yang tinggi.

“Total sebanyak 225 titik Hyper 5G Telkomsel telah tersebar di seluruh penjuru Bali Selatan meliputi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, dengan rincian penambahan 67 titik 5G di Denpasar dan 136 titik 5G di Badung. Sehingga, konektivitas 5G terdepan dan terluas Telkomsel ini juga dapat dinikmati secara merata tanpa jeda oleh pelanggan di rute-rute ramai dan populer seperti Kuta-Canggu, Nusa Dua, dan Renon-Sanur,” kata Indra.

Dengan ekspansi di Bali ini, Telkomsel kini memiliki jaringan 5G yang mencakup lebih dari 1.000 titik, yang tersebar di 56 kota/kabupaten, termasuk di area strategis seperti kawasan industri, kawasan residensial, bandar udara internasional, Ibu Kota Nusantara, serta destinasi wisata prioritas Indonesia. Telkomsel berencana terus memperluas cakupan jaringan 5G ke lebih banyak lokasi di Indonesia.