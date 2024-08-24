Pameran Aksesori Motor Digelar 12-15 September di Jaksel, Tiketnya Gratis

JAKARTA – Pameran terbesar helm, apparel, dan aksesoris sepeda motor bertajuk IMHAX (Indonesia Motorcycle Helmets Apparel Accessories Exhibition) 2024 bakal digelar di The Brickhall at Fatmawati City Center, Jakarta Selatan, pada 12-15 September 2024.

Pameran edisi kedua ini akan digratiskan untuk umum atau tanpa biaya tiket masuk bagi seluruh pengunjung. Ini ditujukan demi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara aman dengan menggunakan peralatan sesuai standar keselamatan.

"Kesuksesan IMHAX 2023 menjadi dorongan bagi kami untuk kembali menyelenggarakan pameran helm dan aksesoris terbesar di Indonesia. Tahun ini, kami berkomitmen untuk menghadirkan acara yang lebih baik lagi, dengan program-program menarik yang dapat memenuhi kebutuhan para bikers dari berbagai segmen," kata Project Manager IMHAX 2023, Hardiyansah di Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2024).

Pameran aksesori IMHAX 2024 (Fadli Ramadan)

Sebagai informasi, IMHAX 2023 merupakan gelaran pertama dengan target pengunjung 2.500 orang. Namun, pengunjung yang hadir mencapai lebih dari 6.000 orang dalam tiga hari gelaran, dengan nilai transaksi mencapai Rp4 miliar. Untuk itu, gelaran IMHAX 2024 diharapkan mencatatkan capaian yang sama dengan tahun lalu.

"Alasan menggelar IMHAX selama empat hari tahun ini karena mendapat masukan dari peserta yang merasa tiga hari terlalu singkat. Untuk target transaksi selama empat hari gelaran Rp4 miliar dengan 6.000 pengunjung. Ini berdasarkan antusiasme tinggi para pengunjung yang awalnya kita targetkan 2.500, tapi yang datang sebanyak 6.000 pengunjung," ujar Hardiyansah.