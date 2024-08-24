Cheat Senjata GTA 5 dan Daftar Kode Lainnya

Berikut adalah cheat senjata pada GTA 5 dan daftar kode lainnya. (Ist)

JAKARTA – GTA 5 atau Grand Theft Auto V tetap menjadi salah satu game paling populer di dunia, dengan dunia terbuka yang luas dan penuh aksi.

Selain gameplay yang intens, salah satu daya tarik utama game ini adalah kemampuan untuk menggunakan cheat atau kode untuk membuat pengalaman bermain lebih seru.

Salah satu cheat yang paling dicari oleh pemain adalah cheat senjata dan cheat pada karakter anda. Dengan menggunakan cheat senjata, Anda bisa langsung mendapatkan berbagai jenis senjata tanpa perlu mencarinya di dalam game.

Berikut adalah kode cheat senjata yang bisa Anda masukkan:

Cheat Karakter dan Senjata GTA 5 PC

• CATCHME = Lari dengan cepat

• INCENDIARY= Peluru api

• HIGHEX = Peluru meledak

• HOTHANDS= Tinjuan super

• SLOWMO = Mode slow-motion

• DEADEYE = Membidik senjata dengan slow-motion

• FLOATER = Gravitasi rendah

• SNOWDAY = Mobil licin

• LIQUOR = Mode mabuk

• SKYFALL = Skyfall

• MAKEITRAIN = Ubah cuaca

• PAINKILLER = Jadi super dan tidak dapat mati selama 5 menit

• JRTALENT = Memilih semua karakter yang ada

• TURTLE = Nyawa dan Armor full

• TOOLUP = Dapat banyak senjata dan peluru ekstra

• LAWYERUP = Level pengejaran polisi terendah (Bintang 1)

• FUGITIVE = Level pengejaran polisi tertinggi (Bintang 5)

• HOPTOIT = Loncat super

• POWERUP = Mengisi kemampuan secara instan

• GOTGILLS = Berenang dengan cepat