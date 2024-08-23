Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Toyota Recall Mobil Listrik bZ4X Gara-Gara Masalah Kamera

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |11:11 WIB
Toyota Recall Mobil Listrik bZ4X Gara-Gara Masalah Kamera
Toyota recall mobil listrik BZ4X gara-gara masalah kamera. (Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) memutuskan melakukan penarikan kembali (recall)pada mobil listrik bZ4X untuk tahun produksi Desember 2022 - Agustus 2023. Pemilik bZ4X tahun produksi tersebut diminta datang ke bengkel terdekat untuk pemeriksaan.

Penarikan kembali ini dilakukan berkaitan dengan kamera depan dan belakang pada bZ4X yang bermasalah. Mobil listrik tersebut dilengkapi Front View Camera dan Rear View Camera yang digunakan untuk menangkap dan menampilkan gambar area di depan dan belakang kendaraan.

Karena adanya proses pengelasan laser yang kurang optimal pada wadah kamera di supplier pada periode produksi tertentu, ada kemungkinan wadah kamera dapat terlepas jika terkena tekanan eksternal dari waktu ke waktu, sehingga memungkinkan air bocor ke dalam kamera. 

Jika keadaan ini terjadi dan tidak segera diperbaiki, sirkuit di dalam kamera dapat mengalami korsleting yang menyebabkan ketidakmampuan menampilkan gambar area di depan dan belakang kendaraan dengan baik.

Pemilik bZ4X yang terdampak diminta untuk datang ke bengkel resmi Toyota atau melakukan booking jadwal. Estimasi waktu yang dibutuhkan dalam proses perbaikan Front View Camera dan Rear View Camera, untuk tahap pemeriksanan, dibutuhkan waktu sekitar 50 menit hingga 2 jam. 

Jika diperlukan penggantian parts, akan memakan waktu sekitar 1,5 jam hingga 4 jam, tergantung model kendaraan. Oleh sebab itu, Toyota mengimbau pemilik kendaraan untuk menyediakan waktu yang cukup agar semua proses dapat berlangsung dengan lancar.

 

Telusuri berita ototekno lainnya
