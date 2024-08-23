Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Xiaomi Siap Luncurkan Mobil Listrik Keduanya pada Oktober 2024

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |09:59 WIB
Xiaomi Siap Luncurkan Mobil Listrik Keduanya pada Oktober 2024
Perusahaan teknologi China, Xiaomi, dilaporkan bakal meluncurkan mobil listrik keduanya yakni MX11 pada Oktober 2024. (Foto: Car News China)




JAKARTA  - Perusahaan teknologi China, Xiaomi, dilaporkan bakal meluncurkan mobil listrik keduanya yakni MX11 pada Oktober 2024. Mobil SUV itu diluncurkan bersamaan dengan acara Xiaomi Tec Event.

Melansir Car News China, Jumat (23/8/2024), Xiaomi MX11 bakal mulai mengirimkan mobil tersebut pada 2025. Belum banyak informasi yang terkuak mengenai MX11. Namun, mobil tersebut merupakan SUV dengan tampilan sporty. Desainnya disebut terinspirasi dengan Ferrari Purosangue.

CEO Xiaomi, Lei Jun mengatakan, dirinya ingin  memproduksi mobil impian bagi masyarakat umum dengan SU7. Sejauh ini ia mungkin mencoba mengulangi trik yang sama dengan SUV baru tersebut.

Sebelumnya, Xiaomi MX11 kepergok tengah uji jalan pada Juli 2024. Mobil itu diperkirakan menggunakan motor listrik ganda dan arsitektur 800 Volt. Sementara unit LIDAR yang digunakan terlihat mirip dengan yang digunakan pada Xiaomi SU7.

Di bagian depan, mobil ini memiliki tampilan yang ramping dan mungkin mempertahankan bentuk SU7. Garis jendela naik ke arah belakang, dipadukan dengan garis atap yang menurun tajam yang mengalir dengan mulus ke bagian belakang. Mobil uji ini menggunakan pelek dengan desain lima palang.

Diketahui, sejauh ini Xiaomi telah menjual 1 mobil listrik yakni SU7. SU7 hadir dalam 3 varian. Pertama adalah Standard yang dilengkapi baterai berkapasitas 73,6 kWh dan motor listrik bertenaga 220 kW. Varian ini diklaim dapat menempuh jarak 700 km dengan kecepatan tertinggi 210 km/jam.

 

Halaman:
1 2
      
