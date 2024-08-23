Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tesla Cybertruck Resmi Mengaspal di Indonesia, Dijual Rp5 Miliaran

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |08:39 WIB
Tesla Cybertruck Resmi Mengaspal di Indonesia, Dijual Rp5 Miliaran
Truk listrik Tesla Cybertruck akhirnya resmi mengaspal untuk pertama kalinya di Indonesia (Foto: Car and Driver)
JAKARTA - Truk listrik Tesla Cybertruck akhirnya resmi mengaspal untuk pertama kalinya di Indonesia. Kendaraan niaga bertenaga baterai itu didatangkan oleh importir umum dan distributor mobil-mobil CBU (Completely Build Up), Glamour Auto Boutique.

Namun, Glamour Auto Boutique tidak begitu saja menghadirkan Tesla Cybertruck ke Indonesia. Mobil tersebut didatangkan karena sudah memiliki pemesan yang artinya sudah ada pembelinya.

"Itu sudah ada pembelinya, kita kemarin by order ada yang minta Cybertruck bisa dimasukin ke Indonesia. Glamour akhirnya masukin deh. Jadi itu memang sudah by pesenan," kata Sigit Tedi, Sales Manager Glamour Auto Boutique, kepada wartawan, Kamis (22/8/2024).

Soal harga, Sigit mengungkapkan Tesla Cybertruck dijual Rp5 miliaran dengan status on the road (OTR) Jakarta. Sigit juga mengungkapkan truk listrik tersebut juga mengungkapkan tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan truk listrik tersebut.

"Pesanan itu sekitar 3 bulan, mulai dari konsumen memesan sampai pengiriman. Jadi kalau pesan di Glamour itu indennya atau lama tunggunya itu sekitar 3-4 bulanan untuk masuk ke Indonesia," ujarnya.

"Kalau untuk pengurusan surat-surat juga cukup cepat ya, sekitar 3 bulanan," lanjut Sigit.

 

