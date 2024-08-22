Ini Cara Mengetahui Siapa yang Menyadap WA Kita Serta Mengatasinya

Ini Cara Mengetahui Siapa yang Menyadap WA Kita Serta Mengatasinya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ini cara mengetahui siapa yang menyadap WA kita serta mengatasinya. Sadap WA adalah salah satu cara seseorang untuk melakukan pencurian data. Hanya dengan bermodalkan nomor telepon, maka seseorang dapat dengan mudah mengetahui dan memanipulasi seisi Whatsapp target.

Untuk itu, berikut adalah cara mengetahui siapa yang menyadap WA kita serta mengatasinya:

1. Cek riwayat pesan

Saat membuka WhatsApp, pertama-tama Anda akan melihat daftar pesan. Tinjau daftar ini untuk melihat pesan apa pun yang tidak Anda kirim atau terima dari orang yang tidak Anda kenal.

2. Periksa kontak Anda untuk mencari teman baru

Tanda bahwa akun Anda mungkin telah diakses oleh orang lain adalah adanya teman baru yang ditambahkan ke daftar kontak tanpa disadari atau ketahui. Untuk itu membuka kontak dan memeriksa siapa saja yang tidak Anda tambahkan atau yang tidak diketahui. Jika ada teman baru yang tidak Anda tambahkan sendiri, maka ada kemungkinan orang lain memiliki akses ke akun Whatsapp.

3. Cek jejak browser

Cara berikutnya untuk mengetahui siapa yang menyadap WA kita adalah dengan memeriksa jejak browser. Caranya adalah sebagai berikut.

Lihat di bagian “Perangkat Tertaut” pada aplikasi Whatsapp. Jika ada perangkat mencurigakan, catat informasi seputar perangkat tersebut seperti nama dan jenis perangkat atau browser, lokasi, dan waktu terakhir aktif Setelah itu, lakukan analisis login browser untuk mengetahui siapa yang mungkin melakukan penyadapan tersebut