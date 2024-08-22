Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ternyata Ini Model Motor Harley-Davidson Paling Diminati Konsumen Indonesia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |17:58 WIB
Ternyata Ini Model Motor Harley-Davidson Paling Diminati Konsumen Indonesia
Ternyata ini model motor Harley-Davidson paling diminati konsumen Indonesia. (Harley-Davidson)
JAKARTA - Motor gede Harley-Davidson merupakan motor premium yang memiliki pangsa pasar sendiri. Motor gede ini dengan banderol selangit ini identik dengan kemapanan. 

Di Indonesia, ada beberapa varian Harley-Davidson yang paling diminati. Umumnya yang laris di pasaran Indonesia adalah varian touring. 

Hal itu sebagaimana diungkap Director of Sales and Marketing JLM Auto Indonesia, agen tunggal pemegang merek (ATPM) di Indonesia, Irvino Edwardly. 

“Di Indonesia, varian touring paling diminati. Karena memang kegunaannya untuk berkendara dalam jarak yang jauh,” kata Irvino kepada wartawan di Jakarta, belum lama ini. 

Ia mengungkapkan, model-model baru paling diminati konsumen, seperti Street Glide dan Road Glide. 

“Varian touring ada yang juga ‘all-new’ atau disebut ‘American Dreaming’ yang terdiri dari Street Glide dan Road Glide varian terbaru dan keduanya yang paling diminati oleh konsumen Indonesia,” ucap Irvino.

Namun, jika bicara jumlah unit dengan penjualan tertinggi, Irvino menyebut Road Glide menjadi urutan teratas. Fat Boy dan Sportster S berada di belakangnya. Namun, ia tidak merincikan berapa jumlah penjualannya. 

 

