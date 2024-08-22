Daftar Takaran Oli Shock Depan Sepeda Motor Yamaha, Honda, Suzuki, dan Kawasaki

JAKARTA - Takaran oli shock depan sepeda motor Yamaha, Honda, Suzuki, dan Kawasaki tidaklah sama. Masing-masing produsen memiliki takaran oli shock depan untuk setiap modelnya.

Oli pada shock depan sepeda motor berfungsi untuk melumasi per dan batang yang ada di dalam tabung shock. Shock depan akan terasa empuk jika pelumasan sempurna. Perjalanan pun bisa lebih nyaman.

Mengingat pentingnya peran oli pada shock depan sepeda motor, karena jangan sembarangan. Ada takaran tertentu untuk oli shock depan.



Berikut takaran oli shock depan sepeda motor Yamaha, Honda, Suzuki, dan Kawasaki, sebagaimana dikutip dari laman resmi Planet Ban, Kamis (22/8/2024) :

Yamaha

Mio old (edisi lama) takaran oli shock depan 53 ml

Mio Soul 53 ml

Mio Smile 60 ml

Mio GT 60 ml

Mio J 60 ml

Mio Soul GT 60 ml

Fino 62 ml

Vixion 232 ml

Nmax 150 ml

Lexi 125 86 ml

Aerox 155 55 ml

RX King 177 ml

Scorpio 244 ml

Honda

Beat karbu 76 ml

Beat Pop 62 ml

Beat FI 65 ml

Beat FI eSP 62 ml

Vario 110 karbu 75 ml

Vario 110 FI/eSP 62 ml

Vario 125/150 versi lama 62 ml

Scoopy karbu 67 ml

Scoopy FI/eSP 62 ml

Spacy karbu 58 ml

Spacy FI 59 ml

PCX 150 116 ml

Revo 72 ml

Revo FI 62 ml

Revo Absolute 65 ml

Sonic 89 ml

Supra atau Supra X 64 ml

Supra Fit 64 ml

Supra Fit New 72 ml

Supra X 125 72 ml

Verza 159 ml

MegaPro New 163 ml

MegaPro / Primus 159 ml