JAKARTA - Takaran oli shock depan sepeda motor Yamaha, Honda, Suzuki, dan Kawasaki tidaklah sama. Masing-masing produsen memiliki takaran oli shock depan untuk setiap modelnya.
Oli pada shock depan sepeda motor berfungsi untuk melumasi per dan batang yang ada di dalam tabung shock. Shock depan akan terasa empuk jika pelumasan sempurna. Perjalanan pun bisa lebih nyaman.
Mengingat pentingnya peran oli pada shock depan sepeda motor, karena jangan sembarangan. Ada takaran tertentu untuk oli shock depan.
Berikut takaran oli shock depan sepeda motor Yamaha, Honda, Suzuki, dan Kawasaki, sebagaimana dikutip dari laman resmi Planet Ban, Kamis (22/8/2024) :
Yamaha
Mio old (edisi lama) takaran oli shock depan 53 ml
Mio Soul 53 ml
Mio Smile 60 ml
Mio GT 60 ml
Mio J 60 ml
Mio Soul GT 60 ml
Fino 62 ml
Vixion 232 ml
Nmax 150 ml
Lexi 125 86 ml
Aerox 155 55 ml
RX King 177 ml
Scorpio 244 ml
Honda
Beat karbu 76 ml
Beat Pop 62 ml
Beat FI 65 ml
Beat FI eSP 62 ml
Vario 110 karbu 75 ml
Vario 110 FI/eSP 62 ml
Vario 125/150 versi lama 62 ml
Scoopy karbu 67 ml
Scoopy FI/eSP 62 ml
Spacy karbu 58 ml
Spacy FI 59 ml
PCX 150 116 ml
Revo 72 ml
Revo FI 62 ml
Revo Absolute 65 ml
Sonic 89 ml
Supra atau Supra X 64 ml
Supra Fit 64 ml
Supra Fit New 72 ml
Supra X 125 72 ml
Verza 159 ml
MegaPro New 163 ml
MegaPro / Primus 159 ml