GIIAS Surabaya 2024 Digelar 28 Agustus sampai 1 September, Ada Apa Saja?

JAKARTA - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2024 bakal digelar 28 Agustus hingga 1 September di Grand City Convex. Sebanyak 32 brand bakal meramaikan pameran tersebut.

Ke-32 merek kendaraan bermotor itu terdiri dari 20 kendaraan penumpang, 2 kendaraan komersial, serta 10 kendaraan roda dua. Ke-20 kendaraan penumpang itu terdiri atas Audi, Chery, Citroen, Daihatsu, DFSK, Honda, Hyundai, KIA, Lexus, Mazda, MG, Mitsubishi Motors, Nissan, Seres, Suzuki, Toyota, VinFast, Volkswagen, Wuling, dan BYD. Dua brand kendaraan komersial, yaitu DFSK dan Toyota Commercial.

Brand kendaraan roda 2 yang mengikuti GIIAS Surabaya 2024 adalah Alva, Aprilia, Kupprum, Moto Guzzi, Piaggio, Polytron, Royal Enfield, United E-motor, Vespa, dan Volta. Tak hanya itu, ada lebih dari 15 merek industri pendukung turut meramaikan GIIAS Surabaya 2024.

Project Director GIIAS 2024, Sri Vista Limbong, mengatakan pihaknya telah mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan dan fasilitas untuk para pengunjung.

"Mulai dari kehadiran lengkap merek-merek kendaraan bermotor dengan teknologi terbaru hingga berbagai program dan penawaran spesial yang hanya ada di GIIAS Surabaya 2024," ujar Sri Vista Limbong, dalam keterangannya, Kamis (22/8/2024).

Berikut kegiatan yang bisa ditemui pengunjung di GIIAS Surabaya 2024 :

1. Test Drive dan Test Ride

Pengunjung dapat menjajal berbagai kendaraan di area outdoor Grand City Convex yang berada sepanjang 1.4 kilometer. Area Test Drive dan Test Ride ini menjadi kesempatan yang tidak boleh dilewatkan pengunjung untuk dapat merasakan langsung performa, kenyamanan, dan fitur kendaraan secara langsung sebelum membuat keputusan pembelian.

2. Education Day

Education Day dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang perkembangan industri otomotif. Kolaborasi dengan sekolah-sekolah terpilih yang akan menghadirkan lebih dari 200 siswa yang akan mendapatkan kesempatan belajar berharga mengenai berbagai aspek industri kendaraan bermotor, dilanjutkan dengan tur area pameran.