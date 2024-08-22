JAKARTA - Harga Toyota Rush bekas cukup bervariasi. Harga bekas mobil SUV ini mulai dari di bawah Rp100 juta.
Toyota Rush termasuk mobil yang laris di pasaran. Mobil SUV ini cocok untuk keluarga karena dimensi yang luas.
Mobil bekasnya juga cukup diminati. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya model bekas yang ditawarkan.
Lalu, berapa harga mobil Toyota Rush bekas? Berikut kisaran harganya, sebagaimana dihimpun dari jual beli daring, Kamis (22/8/2024) :
Toyota Rush 2007 Rp95 juta
Toyota Rush 2008 Rp88-99 juta
Toyota Rush 2009 Rp93-99
Toyota Rush 2010 Rp93-120 juta
Toyota Rush 2011 Rp95-129 juta
Toyota Rush 2012 Rp100-125 juta
Toyota Rush 2013 Rp102-129 juta
Toyota Rush 2014 Rp118-135 juta
Toyota Rush 2015 Rp118-135 juta
Toyota Rush 2016 Rp135-155 juta
Toyota Rush 2017 Rp147-167 juta
Toyota Rush 2018 Rp167-189 juta
Toyota Rush 2018 Rp195-200 juta
Toyota Rush 2019 Rp195-200 juta
Toyota Rush 2020 Rp190-210 juta
Toyota Rush 2021 Rp200-225 juta
Toyota Rush 2022 Rp210-230 juta
Toyota Rush 2023 Rp210-239 juta