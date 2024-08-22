Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Heboh Mobil Listrik China Parkir Berjalan Menyamping seperti Kepiting

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |12:08 WIB
Heboh Mobil Listrik China Parkir Berjalan Menyamping seperti Kepiting
Heboh mobil listrik China parkir berjalan menyamping seperti kepiting. (Car News China)
A
A
A

JAKARTA - Viral video mobil listrik parkir dengan cara menyamping. Dalam video itu, seolah-olah mobil tersebut parkir sendiri dengan kondisi menyamping seperti sulap. 

Melansir Carscoops, Kamis (22/8/2024), produsen mobil China IM Motors mengunggah video itu ke media sosial dan membagikan prototipe mobil listrik yang disamarkan di garasi. 

Tampak seorang wanita membawa buket bunga keluar dari pintu penumpang. Setelah wanita itu menutup pintu, mobil melaju mulus ke samping dan langsung ke tempat parkir. Jika tidak diperhatikan secara seksama, mungkin ada yang mengiranya mobil tersebut parkir dengan sendirinya. 

Namun, sebenarnya ada pengemudi di belakang kemudi. Tak lama setelah pintu ditutup, pengemudi langsung menyetir ke kiri. 

Karena roda depan sudah berbelok ke kiri, sepertinya kemudi memaksa roda belakang berbelok ke arah tempat parkir, tetapi ke arah yang berlawanan dengan roda depan.

Bila dipadukan dengan motor listrik yang memutar roda depan ke depan dan roda belakang ke belakang, sedan ini dapat melaju menyamping. 

Sementara itu, teknologi yang mendorong inovasi ini adalah sasis digital IM Motors, sebagaimana dilaporkan Car News China. Sistem canggih ini mengatur pergerakan kendaraan di tiga sumbu pada enam derajat, yang memungkinkan IM L6 untuk parkir paralel dengan lebih mudah. ​​Ini menyederhanakan parkir paralel dan mengurangi panjang ruang parkir yang dibutuhkan hingga 11%, sehingga sangat menguntungkan bagi pengemudi pemula.

 

Halaman:
1 2
      

