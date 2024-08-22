Eropa Naikkan Tarif Impor Tesla Produksi China, China Protes Keras

BRUSSELS - Komisi Eropa menaikkan tarif impor Tesla produksi China. Pemerintah China pun menentang keras kebijakan Eropa ini.

Melansir Reuters, Kamis (22/8/2024), Komisi Eropa menetapkan tarif tambahan untuk Tesla yang diimpor dari China sebesar 9 persen. Tarif ini sebenarnya telah direvisi sehingga menjadi lebih rendah dari 20,8 persen yang diusulkan pada Juli kemarin.

Tesla meminta Eropa meminta Komisi Eropa menghitung ulang tarifnya, yang akan didasarkan pada subsidi khusus yang diterima perusahaan tersebut.

Komisi Eropa mengatakan, mereka telah memverifikasi bahwa Tesla menerima lebih sedikit subsidi dari pemerintah China dibandingkan produsen kendaraan listrik lainnya dari China.

Komisi Eropa meyakini produksi kendaraan listrik China telah diuntungkan dari subsidi yang besar dan bea yang diusulkan pada perusahaan lain hingga 36,3%. Inisedikit lebih rendah dari bea awal maksimum yang direncanakan sebesar 37,6% yang ditetapkan pada Juli untuk perusahaan yang tidak bekerja sama dengan penyelidikan anti-subsidi UE.

Kementerian Perdagangan China menanggapi keputusan Eropa menaikkan mobil impor Tesla. Kementerian Perdagangan China menentang kebijakan tersebut.

"Sangat menentang dan sangat prihatin," katanya.