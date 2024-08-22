Ternyata Ini 11 Koleksi Mobil Mewah Andre Rosiade Mertua Pratama Arhan

JAKARTA - Ternyata ini 11 koleksi mobil mewah Andre Rosiade mertua Pratama Arhan. Apalagi, sosoknya merupakan pengusaha dan politikus Partai Gerindra yang menjabat anggota DPR-RI sejak 2019.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) miliknya, Andre Rosiade bahkan dilaporkan memiliki 11 mobil mewah di garasi rumahnya tanpa ada satupun sepeda motor. Berikut adalah daftarnya.