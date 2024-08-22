Ternyata Ini 11 Koleksi Mobil Mewah Andre Rosiade Mertua Pratama Arhan (Foto; Okezone)
JAKARTA - Ternyata ini 11 koleksi mobil mewah Andre Rosiade mertua Pratama Arhan. Apalagi, sosoknya merupakan pengusaha dan politikus Partai Gerindra yang menjabat anggota DPR-RI sejak 2019.
Dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) miliknya, Andre Rosiade bahkan dilaporkan memiliki 11 mobil mewah di garasi rumahnya tanpa ada satupun sepeda motor. Berikut adalah daftarnya.
- Mobil Toyota Camry yang ditaksir berharga Rp250 juta
- Mobil Toyota Yaris yang ditaksir berharga Rp250 juta
- Mobil Minibus yang ditaksir berharga Rp300 juta
- Mobil Toyota Hi Ace Commuter yang ditaksir berharga Rp365 juta
- Mobil Mitsubishi Jeep yang ditaksir berharga Rp390 juta
- Mobil Nissan Navara yang ditaksir berharga Rp400 juta
- Mobil Innova yang ditaksir berharga Rp435 juta
- Mobil Jeep yang ditaksir berharga Rp435 juta
- Mobil Mercedes Benz yang ditaksir berharga Rp450 juta
- Mobil Nissan Elgrand yang ditaksir berharga Rp1 miliar
- Mobil Alphard yang ditaksir berharga Rp1 miliar