Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ternyata Ini 11 Koleksi Mobil Mewah Andre Rosiade Mertua Pratama Arhan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |06:37 WIB
Ternyata Ini 11 Koleksi Mobil Mewah Andre Rosiade Mertua Pratama Arhan
Ternyata Ini 11 Koleksi Mobil Mewah Andre Rosiade Mertua Pratama Arhan (Foto; Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ini 11 koleksi mobil mewah Andre Rosiade mertua Pratama Arhan. Apalagi, sosoknya merupakan pengusaha dan politikus Partai Gerindra yang menjabat anggota DPR-RI sejak 2019.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) miliknya, Andre Rosiade bahkan dilaporkan memiliki 11 mobil mewah di garasi rumahnya tanpa ada satupun sepeda motor. Berikut adalah daftarnya.

  1. Mobil Toyota Camry yang ditaksir berharga Rp250 juta
  2. Mobil Toyota Yaris yang ditaksir berharga Rp250 juta
  3. Mobil Minibus yang ditaksir berharga Rp300 juta
  4. Mobil Toyota Hi Ace Commuter yang ditaksir berharga Rp365 juta
  5. Mobil Mitsubishi Jeep yang ditaksir berharga Rp390 juta
  6. Mobil Nissan Navara yang ditaksir berharga Rp400 juta
  7. Mobil Innova yang ditaksir berharga Rp435 juta
  8. Mobil Jeep yang ditaksir berharga Rp435 juta
  9. Mobil Mercedes Benz yang ditaksir berharga Rp450 juta
  10. Mobil Nissan Elgrand yang ditaksir berharga Rp1 miliar
  11. Mobil Alphard yang ditaksir berharga Rp1 miliar
 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185739//shin_tae_yong_bantah_kembali_latih_timnas_indonesia_shintaeyong7777-kv5H_large.jpg
Shin Tae-yong Diharapkan Presentasi sebagai Calon Pelatih Timnas Indonesia Setelah Kunjungi Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185289//azizah_salsha-F9RB_large.jpg
‎Azizah Salsha Kena Roasting Kimberly Ryder karena Dinilai Tak Ramah pada Tunawicara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184915//shin_tae_yong_disebut_masuk_daftar_5_calon_pelatih_timnas_indonesia_erickthohir-JGKD_large.jpg
Mengejutkan! Shin Tae-yong Disebut Masuk Daftar 5 Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/33/3184004//azizah_salsha-vNl2_large.jpg
Azizah Salsha: Keputusan Cerai dengan Pratama Arhan Diambil dengan Matang dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/33/3183923//azizah_salsha-ivY1_large.jpg
Alasan Azizah Salsha Akhirnya Buka Suara, Banyak yang Terseret Kasus Perceraiannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/33/3183821//azizah_salsha-zDjK_large.JPG
Azizah Salsha Buka Suara, Akui Sudah Bercerai Secara Agama dengan Pratama Arhan Sejak Juni 2025
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement