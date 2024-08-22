10 Karakter Genshin Impact untuk Pemain Pemula

Diluc adalah salah satu karakter yang cocok digunakan pemula di Genshin Impact.

JAKARTA - Genshin Impact, sebuah permainan RPG yang menawarkan dunia terbuka dengan visual menawan, telah menarik perhatian banyak pemain dari berbagai kalangan.

Game ini memiliki sistem pertarungan yang dinamis, karakter berbeda, dan grafik yang indah. Dalam game ini, pemain akan menjelajahi dunia terbuka yang disebut Teyvat, yang terdiri dari berbagai wilayah yang dikuasai oleh elemen elemen seperti Pyro (Api), Hydro (Air), Anemo (Angin), Dendro (Tanaman), Electro (Petir), Geo (Bumi), dan Cryo (Es).

Bagi pemain pemula, memilih karakter yang tepat bisa menjadi kunci untuk memulai petualangan di Teyvat dengan lancar. Berikut adalah 10 karakter yang cocok untuk pemain pemula:

1. Traveler (Aether/Lumine)

Karakter bintang 5 utama yang menggunakan pedang satu tangan dan bisa mengendalikan berbagai elemen yang ada di dunia teyvat. Traveler adalah karakter serba guna yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tim. Pemain pemula bisa memanfaatkan kemampuannya untuk eksplorasi dan pertempuran.

2. Diluc

Sebagai karakter bintang 5 Pyro dengan Claymore, Diluc adalah salah satu DPS terbaik di Genshin Impact. Serangannya cepat dan kuat, ditambah dengan kemampuan elemen yang dapat memberikan damage Pyro secara berkelanjutan. Mudah digunakan dan sangat efektif dalam berbagai situasi pertempuran.

3. Xiangling

Xiangling, yang dapat diperoleh dari Spiral Abyss, adalah pengguna Pyro yang hebat dalam memberikan serangan berkelanjutan dengan kemampuannya yang memanggil Guoba. Serangan area dan elemen Pyro-nya sangat efektif dalam pertempuran.

4. Zhongli

Sebagai karakter Geo dengan perisai terkuat di game, Zhongli adalah pilihan ideal bagi pemain yang ingin bertahan lama di medan perang. Perisainya memberikan perlindungan luar biasa, sementara elemental burst-nya bisa memberikan damage besar sekaligus menghancurkan pertahanan musuh.

5. Qiqi

Qiqi adalah karakter Cryo yang juga berfungsi sebagai penyembuh. Dengan kemampuan pasif dan elemental skill-nya, dia bisa menyembuhkan seluruh tim setiap kali menyerang musuh. Ini sangat berguna bagi pemain pemula yang mungkin belum terbiasa dengan mekanik penyembuhan dalam game.