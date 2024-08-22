Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Perusahaan China Beri Karyawannya Hari Libur Khusus untuk Main Game Black Myth: Wukong

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |11:42 WIB
Perusahaan China Beri Karyawannya Hari Libur Khusus untuk Main Game Black Myth: Wukong
Perusahaan China memberikan karyawannya hari libur khusus untuk main game Black Myth : Wukong. (Steam)
A
A
A

JAKARTA – Black Myth: Wukong meraih kesuksesan besar setelah dirilis pada Selasa, 20 Agustus 2024, memecahkan rekor jumlah pemain bersamaan (concurrent player) terbanyak untuk game pemain tunggal atau single player di Steam. Hanya beberapa jam setelah dirilis, game action-RPG besutan pengembang China, Game Science ini dimainkan oleh lebih dari 2.200.000 pengguna Steam secara bersamaan.

Angka ini belum termasuk pemain yang memainkan Black Myth: Wukong di konsol PlayStation 5 (PS5).

Antusiasme terhadap game ini memang sangat besar, terutama di negara asalnya, China. Banyak orang sengaja meluangkan waktu mereka selama berjam-jam untuk merasakan dunia yang terinpirasi dari novel ikonik Tiongkok Journey to the West ini.  

Bahkan dilaporkan bahwa sebuah perusahaan China sengaja memberi karyawannya hari libur khusus agar mereka dapat bermain Black Myth: Wukong. Namun, keuntungan ini hanya diberikan pada karyawan yang memenuhi syarat tertentu.

Kabar ini datang dari postingan Reddit yang dilansir oleh Level Up, Kamis, (22/8/2024), yang memperlihatkan pengumuman yang dipasang oleh sebuah perusahaan yang tidak disebutkan namanya di kantornya. Pengumuman itu mengundang karyawan untuk mengambil cuti pada 20 Agustus, hari peluncuran resmi Black Myth: Wukong, untuk memainkan game tersebut.

Menurut para pemain yang menerjemahkan pengumuman tersebut, hanya ada satu syarat agar dapat mengambil libur dan memainkan game tersebut tanpa rasa khawatir, yaitu telah memesan terlebih dahulu Black Myth: Wukong atau telah menggunakan alat benchmark-nya di PC.

Selain itu, para karyawan diminta untuk tidak mencoba menipu manajemen dengan mengklaim bahwa mereka akan memainkan game tersebut di Xbox, karena judul tersebut hanya akan debut di PlayStation 5 dan PC untuk saat ini. Black Myth: Wukong masih direncanakan untuk dirilis di konsol Microsoft, tetapi masih belum diketahui kapan pastinya ini akan dilakukan.

 

Halaman:
1 2
      
