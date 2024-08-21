Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Redmi Note 14 Pro 5G Akan Pakai Chipset Snapdragon 7s Gen 3

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |13:00 WIB
Redmi Note 14 Pro 5G Akan Pakai Chipset Snapdragon 7s Gen 3
Bocoran desain Redmi Note 14 Pro. (Foto: Techboiler)
A
A
A

REDMI Note 14 Pro 5G telah dikonfirmasi akan menjadi ponsel pintar pertama yang menggunakan chipset Snapdragon 7s Gen 3 yang baru, melalui beberapa detail yang mengungkap spesifikasi teknis perangkat ini. Penggunaan chipset baru Qualcomm ini menjadikan Redmi Note 14 Pro 5G sebagai perangkat kategori kelas menengah yang dinantikan.

Snapdragon 7s Gen 3 disebut-sebut menawarkan peningkatan signifikan dibanding Snapdragon 7s Gen 2 sebelumnya. Menurut laporan, 7s Gen 3 akan menawarkan kinerja CPU 20% lebih baik dan daya GPU hingga 40% lebih besar. Ini berarti ponsel ini akan mampu menangani tugas-tugas seperti bermain game dan multitasking jauh lebih baik dari sebelumnya.

Dilansir Gizmochina, Redmi Note 14 Pro 5G akan memiliki pengaturan kamera yang bervariasi, bergantung pada tempat penjualannya. Versi global ponsel pintar ini akan hadir dengan sistem tiga kamera yang mencakup lensa telefoto. Ini akan memungkinkan pengguna untuk memperbesar objek tanpa kehilangan kualitas gambar. Alih-alih lensa telefoto, Note 14 Pro 5G, yang akan dijual di China, akan memiliki lensa makro. Ini adalah fitur hebat bagi orang-orang yang suka mengambil foto close-up objek kecil.

 

Halaman:
1 2
      
