HOME OTOTEKNO TECHNO

Ponsel Lipat Tiga Huawei Akan Mulai Dijual pada September 2024

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |11:30 WIB
Ponsel Lipat Tiga Huawei Akan Mulai Dijual pada September 2024
Ilustrasi.
A
A
A

BEIJING - Huawei tengah menggarap ponsel pintar lipat tiga, dan kita telah melihat perangkat itu dua kali, keduanya dipegang oleh Richard Yu, CEO divisi bisnis konsumen. Hari ini, pria itu sendiri mengonfirmasi bahwa ponsel itu akan mulai dijual pada September.

Dilansir GSM Arena, konfirmasi Yu itu muncul saat ia menghadiri upacara penyerahan Stelato S9, mobil listrik dengan sistem infotainment yang didukung oleh HarmonyOS. Selama acara tersebut, seorang pelanggan bertanya kepada Yu tentang peluncuran ponsel lipat tiga tersebut dan kapan mereka dapat membeli perangkat tersebut, dan mereka menerima jawaban sederhana - "bulan depan."

Ponsel pintar yang dapat dilipat tiga ini diharapkan memiliki layar besar 10" dan ketebalan “rata-rata”.

Perangkat ini mungkin ditenagai oleh prosesor seri Kirin 9 yang sebelumnya diperkirakan akan digunakan pada seri Huawei Mate 70 mendatang di China. Ini adalah salah satu prosesor terbaru yang diperkenalkan oleh pembuat ponsel pintar China tersebut, menurut laporan Gadget 360.

Apakah ponsel ini akan masuk dalam seri Mate seperti jajaran Mate X, sejauh ini masih diketahui.

(Rahman Asmardika)

      
