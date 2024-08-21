7 Game Yang Mirip dengan Mobile Legends

JAKARTA – Game online telah menjadi hiburan populer di seluruh dunia. Karena perkembangan teknologi, popularitas game online terus meningkat. Salah satu game yang paling populer adalah MOBA.

MOBA singkatan dari Multiplayer Online Battle Arena merupakan jenis game yang bergenre aksi dan strategi. Jenis Game ini mempertemukan 2 tim yang saling beradu strategi untuk menghancurkan dan menjaga bagunan dari masing-masing tim tersebut.

Salah satu game nya yaitu Mobile Legends, game paling populer di dunia terutama di Indones Game ini dirilis oleh Moonton pada tahun 2016. Namun ada banyak game lain yang menawarkan pengalaman serupa.

Berikut adalah tujuh game yang mirip dengan Mobile Legends:

1. Arena of Valor (AOV)

Arena of Valor adalah salah satu pesaing utama Mobile Legends di pasar MOBA mobile. Game ini menawarkan grafis yang mengesankan dan gameplay yang mirip, dengan beragam hero yang bisa kalian pilih dan strategi yang mendalam. AOV juga memiliki turnamen eSports besar yang menarik perhatian pemain di seluruh dunia.

2. League of Legends: Wild Rift

Wild Rift adalah versi mobile dari game PC legendaris, League of Legends. Game ini menawarkan mekanisme gameplay yang serupa dengan Mobile Legends, tetapi dengan tambahan kompleksitas yang menantang dan grafis yang lebih halus. Bagi penggemar MOBA, Wild Rift adalah pilihan yang sempurna untuk menguji kemampuan bermain kalian.

3. Vainglory

Vainglory dikenal dengan grafisnya yang sangat detail dan gameplay yang halus. Meskipun sedikit lebih teknis daripada Mobile Legends, game ini menawarkan pengalaman MOBA yang kaya dan menantang. Dengan berbagai mode permainan dan hero yang bisa kalian coba, Vainglory adalah salah satu MOBA terbaik yang tersedia di mobile.