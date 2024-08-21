Final Fantasy XVI Bakal Rilis di PC pada 17 September 2024

SQUARE Enix akhirnya mengumumkan bahwa Final Fantasy XVI akan hadir di PC melalui Steam dan Epic Games Store pada 17 September 2024, lebih dari setahun setelah diluncurkan eksklusif di PlayStation 5 (PS5). Demo gratis dari action-RPG ini tersedia di kedua layanan, dan prapemesanan untuk game ini sudah dibuka.

Dalam pengumuman yang dilansir The Verge, Square Enix mengonfirmasi bahwa Final Fantasy XVI akan tersedia di PC dalam Edisi Standar, yang mencakup game dasar, dan Edisi Lengkap, yang menggabungkan chapter DLC “Echoes of the Fallen” dan “The Rising Tide” dengan harga diskon. Pemain juga dapat membeli kedua ekspansi tersebut secara terpisah saat peluncuran, atau mendapatkan Expansion Pass, yang mencakup kedua chapter cerita.

Demo Final Fantasy XVI yang dapat dimainkan secara gratis kini tersedia di Steam dan Epic Games Store. Demo PC menampilkan bagian prolog pembuka game, yang berlatar masa remaja protagonis Clive. Square Enix mengonfirmasi bahwa data dari demo berisi dua jam konten ini akan dapat dibawa ke full game saat peluncuran.

Final Fantasy XVI, yang diluncurkan sebagai game eksklusif PS5 pada 22 Juni 2023, menceritakan perjalanan protagonisnya, Clive, dengan latar belakang dunia fantasi Valisthea, dimana banyak kerajaan yang saling berkonflik untuk memperebutkan kendali Mothercrystal yang kuat.

Dua ekspansi utama, "Echoes of the Fallen" dan "The Rising Tide," menambahkan cerita baru, pertarungan bos, misi sampingan, senjata, aksesori, batas level, dan banyak lagi ke dalam game dasar. Final Fantasy XVI akan hadir di PC melalui Steam dan Epic Games Store pada 17 September.

(Rahman Asmardika)