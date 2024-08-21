Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Final Fantasy XVI Bakal Rilis di PC pada 17 September 2024

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |10:59 WIB
Final Fantasy XVI Bakal Rilis di PC pada 17 September 2024
Final Fantasy XVI. (Foto: Square Enix)
A
A
A

SQUARE Enix akhirnya mengumumkan bahwa Final Fantasy XVI akan hadir di PC melalui Steam dan Epic Games Store pada 17 September 2024, lebih dari setahun setelah diluncurkan eksklusif di PlayStation 5 (PS5). Demo gratis dari action-RPG ini tersedia di kedua layanan, dan prapemesanan untuk game ini sudah dibuka.

Dalam pengumuman yang dilansir The Verge, Square Enix mengonfirmasi bahwa Final Fantasy XVI akan tersedia di PC dalam Edisi Standar, yang mencakup game dasar, dan Edisi Lengkap, yang menggabungkan chapter DLC “Echoes of the Fallen” dan “The Rising Tide” dengan harga diskon. Pemain juga dapat membeli kedua ekspansi tersebut secara terpisah saat peluncuran, atau mendapatkan Expansion Pass, yang mencakup kedua chapter cerita.

Demo Final Fantasy XVI yang dapat dimainkan secara gratis kini tersedia di Steam dan Epic Games Store. Demo PC menampilkan bagian prolog pembuka game, yang berlatar masa remaja protagonis Clive. Square Enix mengonfirmasi bahwa data dari demo berisi dua jam konten ini akan dapat dibawa ke full game saat peluncuran.  

Final Fantasy XVI, yang diluncurkan sebagai game eksklusif PS5 pada 22 Juni 2023, menceritakan perjalanan protagonisnya, Clive, dengan latar belakang dunia fantasi Valisthea, dimana banyak kerajaan yang saling berkonflik untuk memperebutkan kendali Mothercrystal yang kuat.

Dua ekspansi utama, "Echoes of the Fallen" dan "The Rising Tide," menambahkan cerita baru, pertarungan bos, misi sampingan, senjata, aksesori, batas level, dan banyak lagi ke dalam game dasar. Final Fantasy XVI akan hadir di PC melalui Steam dan Epic Games Store pada 17 September.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/16/3176865//dissidia_duellum_final_fantasy-746m_large.jpg
Square Enix Umumkan Game Final Fantasy Baru, Dirilis 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/326/3154001//ilustrasi-2xFA_large.jpg
5 Game Roblox yang Sedang Hits dan Seru untuk Dimainkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/326/3142114//gta_vi-W6jP_large.jpg
Ini Perkiraan Spesifikasi PC untuk Game GTA VI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/326/3119925//ilustrasi-WFhA_large.jpg
PlayStation Umumkan Program Pengujian Beta Terpadu untuk Game PS5, PC, Hingga Fitur Konsol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/326/3119732//gta_san_andreas-SJju_large.jpg
Cara Mengatasi Error GTA San Andreas yang Tidak Bisa Dibuka di PC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/326/3096863//steam_replay_2024-d7Oi_large.jpg
Valve Luncurkan Steam Replay 2024, Ini Cara Melihatnya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement