HOME OTOTEKNO TECHNO

Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, Laptop Windows Sekaligus Android

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |17:30 WIB
Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, Laptop Windows Sekaligus Android
Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid (Foto: Dok Kredivo)
Jakarta-Jika Anda berencana kredit barang online tanpa DP untuk beli laptop dan tablet sekaligus, mungkin ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid bisa dijadikan pilihan.

Berbeda dengan laptop 2-in-1, alias convertible yang ditekuk atau dilepas papan ketiknya, sehingga bisa dilepas seperti tablet, tetapi laptop seperti ini hanya memiliki satu prosesor utama saja.

Dilepas jadi tablet Android, dipasang jadi laptop Windows

Nah, Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid benar-benar beli satu barang dapat dua barang. Jadi, Lenovo benar-benar menanamkan prosesor laptop dan tablet sekaligus, yaitu Intel Core Ultra 7 155H (x86) dan Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Sistem operasi yang dijalankan pun ada dua, yakni Windows 11 ketika digunakan sebagai laptop dan Android 13 saat perangkat difungsikan sebagai tablet.

Telusuri berita ototekno lainnya
