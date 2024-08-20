Bahaya Oli Palsu Bisa Berakibat Fatal pada Motor, Berikut Ciri-cirinya

JAKARTA - Oli memiliki peran vital untuk menjadi pelumas dari komponen partikel yang ada di dalam mesin motor. Keberadaan oli membuat kinerja mesin jadi lebih maksimal.

Selain itu, oli bisa menghindarkan terjadinya korosi, karena celah-celah yang ada pada mesin tertutup sehingga debu ataupun kotoran berpartikel kecil tidak mudah masuk.

Namun, jika oli tidak sesuai anjuran ataupun palsu, bisa berdampak fatal pada mesin. Itu karena kandungan yang tidak sesuai standar akan berakibat bearing di bagian mesin menjadi aus, piston baret. Bahkan,bisa membuat seal bocor atau rembes.

Penggunaan oli palsu tak hanya merusak komponen dan partikel mesin, tapi juga memiliki efek domino yang tidak bisa dianggap enteng. Kondisi ini membuat berkendara jadi tidak nyaman. Meski servis sudah dilakukan secara rutin, tidak ada jaminan seratus persen performa motor akan kembali prima.

“Memang tidak bisa dipungkiri, kalau oli palsu punya dampak negatif yang berantai. Paling serius adalah pengaruhi performa motor jadi lebih buruk, dan itu tidak menjadi jaminan bisa kembali seperti di awal performanya. Sudah begitu, dengan masuknya oli palsu part juga komponen dipastikan kondisi umurnya jadi lebih pendek dari yang seharusnya (cepat aus),” ujar Training Analytst PT Wahana Makmur Sejati (WMS), Wahyu Budhi, dalam keterangannya, Selasa (20/8/2024).

Semakin maraknya peredaran oli palsu di pasaran bisa sangat merugikan pemiliki kendaraan sepeda motor. Pasalnya, oli yang seharusnya berikan perlindungan pada komponen mesin justru membuat komponen mesin jadi mudah rusak.

Untuk menghindari bahaya dari penggunaan oli palsu, konsumen yang cerdas sudah saatnya lebih aware mengenali ciri-cirinya. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai antara lain: