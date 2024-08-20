Mobil Hybrid Tak Dapat Insentif, Begini Respons Wuling

JAKARTA - Pemerintah memastikan mobil hybrid batal mendapatkan insentif karena tidak akan ada kebijakan baru untuk sektor otomotif tahun ini. Penjualan mobil hybrid juga terus meningkat sehingga dianggap tak perlu insentif.

Menanggapi hal tersebut, Wuling Motors memilih mengikuti kebijakan pemerintah yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, produsen asal China tersebut memilih fokus memenuhi kebutuhan konsumen.

“Kita dari Wuling pasti selalu mengikuti dan menjalankan kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah. Karena kami yakin apa yang sudah disiapkan pemerintah pastinya akan berbuah baik kepada masyarakat,” kata Public Relations Manager Wuling Motors Brian Gomgom di Jakarta Selatan, belum lama ini.

Sebagai informasi, Wuling memiliki satu model mobil hybrid yakni Almaz RS Hybrid. Gomgom memastikan fasilitas pabrik yang ada di Cikarang, Jawa Barat, bisa memproduksi seluruh model mobil sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen.

“Kami memang punya hybrid di line-up kami. Juga sebenarnya ingin memberi tahu kalau Wuling sebenarnya bisa membuat mobil hybrid, EV, dan juga ICE. Jadi kalau pasarnya ada, kami pasti akan bermain di segmen itu,” ujarnya.

“Jadi kita kalau di hybrid ada Almaz RS Hybrid itu. Sampai sekarang kita masih melakukan penjualan, jadi itu arahnya lebih kepada kebutuhan konsumen. Kalau kebijakan pasti kita akan mengambil langkahnya,” lanjut Gomgom.