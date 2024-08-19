Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Cara Sadap WA Lewat Internet Mudah

David Kurniawan , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |18:20 WIB
5 Cara Sadap WA Lewat Internet Mudah
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - WhatsApp (WA) adalah salah satu aplikasi perpesanan paling populer di dunia, dan keamanannya sering menjadi perhatian. Meskipun menyadap WA merupakan tindakan ilegal dan melanggar privasi, banyak orang tetap mencari cara untuk melakukannya, terutama melalui internet.

Meskipun menyadap WhatsApp orang lain tanpa izin adalah tindakan ilegal dan melanggar privasi, Apalagi jika kalian menggunakan aplikasi pihak ketiga yang tak menjamin keamanan data kalian.

Penting untuk diingat bahwa informasi ini disajikan semata-mata untuk tujuan edukasi, dan menyadap akun seseorang tanpa izin adalah tindakan yang melanggar hukum.

Sebelum Anda mengikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menyadap WhatsApp melalui Google, pertimbangkan kemungkinannya.

1. Menggunakan WhatsApp Web

Salah satu cara yang paling umum adalah dengan memanfaatkan fitur WhatsApp Web. Dengan memindai kode QR di perangkat target, Anda dapat mengakses pesan-pesan mereka dari perangkat lain. Namun, cara ini memerlukan akses fisik ke ponsel target untuk sementara waktu, dan dapat terdeteksi oleh pengguna jika mereka memeriksa perangkat yang tertaut di pengaturan WhatsApp.

2. Memanfaatkan Google Sync

Jika ponsel target disinkronkan dengan akun Google, Anda dapat mencoba mengakses data yang tersimpan di akun tersebut. Masuk ke akun Google target dan periksa data yang disinkronkan, termasuk kontak dan pesan.

 

Halaman:
1 2
      
