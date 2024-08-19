Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

6 Cara Menghentikan WhatsApp yang Disadap

David Kurniawan , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |15:14 WIB
6 Cara Menghentikan WhatsApp yang Disadap
WhatsApp. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - WhatsApp telah menjadi salah satu aplikasi perpesanan paling populer di dunia, tetapi dengan popularitas tersebut datang pula risiko keamanan yang lebih tinggi, termasuk kemungkinan penyadapan.

Penyadapan WhatsApp bisa berakibat fatal, karena pelaku dapat mencuri informasi pribadi atau menyalahgunakan akun Anda.

Selain itu, banyak orang yang belum memahami pentingnya keamanan akun dan tanda-tanda WhatsApp akan disadap, sehingga tidak sadar kalau akunnya sedang di sadap.

Namun, jangan khawatir sebab ada banyak cara untuk ketahui WhatsApp sedang disadap serta cara menghentikannya, berikut adalah tanda-tanda dan 6 cara mengatasinya:

1. Periksa Perangkat yang Terhubung ke WhatsApp Web

Salah satu cara termudah bagi seseorang untuk menyadap WhatsApp Anda adalah melalui WhatsApp Web. Buka aplikasi WhatsApp, ketuk menu tiga titik di sudut kanan atas, pilih "Perangkat Tertaut", dan periksa perangkat apa saja yang terhubung. Jika ada perangkat yang mencurigakan, segera keluarkan.

2. Perbarui Aplikasi Secara Rutin

WhatsApp terus memperbarui aplikasinya untuk menutup celah-celah keamanan. Pastikan Anda selalu menggunakan versi terbaru dari WhatsApp dengan mengunduh pembaruan dari Google Play Store atau App Store. Pembaruan ini juga sering kali mencakup perbaikan untuk kerentanan yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

3. Menginstall ulang WhatsApp di HP kalian

Menginstal ulang WhatsApp akan menjadi cara untuk menghentikan penyadapan pada WA Anda. Cara ini menghapus semua perangkat yang terhubung dengan akun WhatsApp Anda, termasuk perangkat orang yang menyadap WhatsApp anda.

 

Halaman:
1 2
      
