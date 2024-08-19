Spesifikasi Toyota bZ4X, Mobil Listrik Pendukung Mobilitas VVIP pada HUT Ke-79 RI di IKN

JAKARTA – Sebanyak 40 unit mobil listrik Toyota bZ4X dihadirkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mendukung mobilitas VVIP pada upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Republik Indonesia pekan lalu. Mobil-mobil listrik seharga hampir Rp1,2 miliar yang dihadirkan oleh PT Toyota Astra Motor (TAM) itu diharapkan dapat mendukung program pemerintah untuk mewujudkan mobilitas yang bebas polusi.

“Partisipasi tersebut diharapkan dapat mendukung keinginan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan mobilitas yang bebas polusi udara, sekaligus mendorong transformasi yang berkelanjutan dalam penggunaan mobil listrik sebagai future mobility solution di Indonesia,” kata Vice President Director PT TAM Henry Tanoto dalam keterangan resmi.

Toyota bZ4X sebagai solusi mobilitas di acara kenegaraan bertaraf internasional. Partisipasi dimulai dengan menjadikannya sebagai kendaraan resmi partisipan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November 2022.

Sebagai informasi, ini merupakan mobil listrik pertama yang dipasarkan Toyota di Indonesia sebagai komitmen mereka dalam mendukung netralitas karbon. Tapi, kendaraan ramah lingkungan ini berstatus CBU alias diimpor utuh dari Jepang.

Toyota bZ4X memiliki desain crossover kompak yang modern dan aerodinamis. Ditambah dengan siluet yang mengutamakan kenyamanan dan efisiensi aerodinamis.

Kabin mobil ini dilengkapi dengan teknologi canggih dan fitur-fitur terbaru dari Toyota. Termasuk sistem infotainment yang terintegrasi dengan layar sentuh dan berbagai fitur keselamatan.

Mobil listrik ini dibekali motor AC synchronous electric generator, Toyota bZ4X mampu menghasilkan output maksimum 150 kW dan torsi maksimum 266,3 Nm. Akselerasi 0-100 km/jam hanya dalam 8,3 detik.