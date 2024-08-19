Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Dilantik Jadi Menteri Investasi, Isi Garasi Rosan Roeslani Dipenuhi Mobil Lexus

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |11:36 WIB
Dilantik Jadi Menteri Investasi, Isi Garasi Rosan Roeslani Dipenuhi Mobil Lexus
Lexus LM yang digunakan oleh Menteri Investasi Rosan Roeslani. (Foto: Binti Mufarida/MPI)
JAKARTARosan Roeslani dilantik menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin, (19/8/2024). Pria yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat pada 2021, dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 2023, itu menggantikan posisi Bahlil Lahadalia.

Melansir berbagai sumber, Rosan pernah masuk daftar orang terkaya di Indonesia pada 2009 versi Forbes. Saat itu, harga yang dimilikinya ditaksir mencapai Rp6,7 triliun, meski detailnya tidak disebutkan secara rinci.

Sementara kekayaan Rosan terbaru belum diketahui berapa nilai pastinya, berdasarkan penelusuran MNC Portal Indonesia, Rosan belum melaporkan jumlah kekayaan di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti diketahui, pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib lapor.

Meski tidak diketahui berapa besar harta yang dimiiki Rosan, isi garasi Rosan tampaknya berisi mobil-mobil premium. Ia kerap diantar menggunakan Lexus LM, yang merupakan kembaran Toyota Alphard, dengan interior yang lebih mewah.

 

