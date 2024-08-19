Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Nuon Rilis DreadHaunt, Game Horor Multiplayer Karya Anak Bangsa

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |14:02 WIB
Nuon Rilis DreadHaunt, Game Horor Multiplayer Karya Anak Bangsa
DreadHaunt akan dirilis secara resmi pada September 2024. (Foto: Nuon)
JAKARTA Nuon Digital Indonesia akan  merilis game terbarunya ‘DreadHaunt’, yang merupakan game bergenre horror multiplayer karya pengembang asal Bandung, Digital Happiness. Peluncuran awal DreadHaunt akan dilakukan bersamaan dengan ajang Baparekraf Game Prime 2024, pameran gim terbesar di Indonesia yang diselenggarakan pada 17 hingga 18 Agustus 2024 di Atrium Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat.

“Kami bangga dapat mendukung dan mempublikasikan karya anak bangsa seperti DreadHaunt. Melalui kolaborasi dengan talenta lokal, kami berkomitmen untuk terus mendorong kemajuan industri gim Indonesia, yang tidak hanya memperkaya ragam hiburan digital, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif nasional,” kata CEO Nuon Aris Sudewo dalam keterangannya.

Menurut Aris, industri gim di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian kreatif.

“Dengan semakin berkembangnya teknologi dan kreativitas anak bangsa, kami optimis bahwa gim-gim buatan Indonesia, seperti DreadHaunt, akan mampu bersaing di kancah internasional dan memberikan dampak ekonomi yang positif, termasuk menciptakan lapangan kerja baru di sektor ini,” tambahnya.

DreadHaunt, yang akan dirilis secara resmi pada pertengahan September 2024, menawarkan pengalaman bermain yang mendalam dengan suasana horor psikologis yang intens. Game ini mengajak pemain untuk menjelajahi dunia penuh misteri dengan narasi yang mendebarkan serta dilengkapi dengan efek suara dan visual berkualitas tinggi, yang merupakan cirimkhas dari Digital Happiness, yang sebelumnya telah sukses dengan game horror populer DreadOut.

 

Halaman:
1 2
      
