Itel P65 Resmi Meluncur di Indonesia, Smartphone Spesifikasi Gaming Seharga Rp1 Jutaan

JAKARTA – Itel resmi menghadirkan smartphone dengan fitur dan spesifikasi gaming, Itel P65 di pasar Indonesia. Itel P65 yang diklaim memiliki performa andal, tampilan menarik, dan konsumsi baterai yang awet ini dibanderol dengan harga Rp1 jutaan.

"Itel P65 ini kita hadirkan untuk support para gamers muda yang ingin mempunyai device gaming terjangkau yang diharapkan bisa men-support mereka untuk berlatih menjadi atlet gaming,” kata Marketing Manager Itel Indonesia Muhammad Geza Febriandi.

Dalam menopang performanya, Itel P65 mengandalkan chipset Unisoc T615 (12nm) yang dipadu dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB. Baterainya berkapasitas 5000 mAh.



Geza mengatakan bahwa baterai Itel P65 dilengkapi dengan fitur charging case berkapasitas 2400 mAh, yang dapat memberikan daya tambahan saat membutuhkannya.

Fitur lainnya, adalah bypass charging yang saat diaktifkan akan memungkinkan perangkat beroperasi langsung dari sumber listrik tanpa melalui baterai sehingga umur baterai bisa lebih panjang.



Lebih dari itu, Itel P65 juga punya fitur flex button, sebuah tombol multifungsi yang dapat diprogram sesuai kebutuhan pengguna. Flex button memberikan kemudahan akses untuk membuka aplikasi favorit, mengaktifkan mode gaming, atau fungsi lainnya kepada pengguna hanya dengan satu kali tekan.

Kemudian ada fitur gyro hardware yang memberikan akurasi yang lebih baik dalam mengontrol pergerakan. Fitur ini menjadikan pengalaman bermain game atau menikmati konten VR menjadi lebih realistis dan imersif.

Itel P65 hadir dengan Android 14 New UI, tampilan antarmuka terbaru yang tidak hanya lebih segar dan modern, tetapi juga lebih responsif dan mudah digunakan. Fitur-fitur terbaru dari Android 14 memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, dengan peningkatan pada keamanan, efisiensi, dan personalisasi.