Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Harvard dan Google Sukses Ciptakan Peta Otak Manusia Paling Detail dengan Bantuan AI

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |19:06 WIB
Harvard dan Google Sukses Ciptakan Peta Otak Manusia Paling Detail dengan Bantuan AI
Peta Otak yang diciptakan Universitas Harvard dan Google. (Foto; Google)
A
A
A

CAMBRIDGE - Sebuah proyek inovatif oleh Universitas Harvard dan Google telah menghasilkan peta koneksi otak manusia yang paling terperinci hingga saat ini.

Dilansir Gadget 360, pencapaian ini berfokus pada satu milimeter kubik korteks serebral, yang diambil dari seorang pasien selama operasi epilepsi pada 2014. Selama lebih dari satu dekade, tim ahli biologi dan pembelajaran mesin menganalisis dengan cermat sampel jaringan kecil ini, yang berisi sekira 57.000 sel dan 150 juta sinapsis. Pekerjaan mereka menandai kemajuan signifikan dalam ilmu otak, memberikan tingkat detail yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam memahami jaringan otak.

Prosesnya dimulai dengan pewarnaan jaringan otak menggunakan logam berat, yang mengikat membran lipid dalam sel, membuatnya terlihat di bawah mikroskop elektron. Jaringan tersebut kemudian ditanamkan dalam resin dan diiris menjadi beberapa bagian yang sangat tipis, masing-masing hanya setebal 34 nanometer. Teknik ini mengubah masalah 3D yang kompleks menjadi masalah 2D yang lebih mudah dikelola, menghasilkan kumpulan data kolosal sebesar 1,4 petabyte.

Untuk menyatukan potongan-potongan 2D ini menjadi model 3D yang koheren, tim tersebut memanfaatkan algoritme pembelajaran mesin yang dikembangkan bekerja sama dengan Google. Hal ini melibatkan penyelarasan gambar dan segmentasi otomatis berbagai jenis sel, meskipun penyesuaian manual diperlukan untuk menyempurnakan akurasi segmen-segmen ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/16/3186053//sam_altman_dan_jony_ive-W1AK_large.jpg
Sam Altman Ungkap Perangkat AI OpenAI Siap Rilis Dua Tahun Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/16/3185799//ilustrasi-Tz4s_large.jpg
Google Kembangkan Aluminium OS, Bawa Android ke PC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/16/3185510//ilustrasi-W1MT_large.jpeg
Korut Gunakan AI untuk Prediksi Cuaca dan Antisipasi Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/16/3185403//perplexity_meluncurkan_browser_comet_di_android-DEM0_large.jpg
Perplexity Luncurkan Browser AI Comet di Android, Ini Fitur-Fiturnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/16/3185364//elon_musk-67YC_large.jpg
Elon Musk Ramalkan AI dan Robot Akan Bikin Uang Tak Lagi Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/16/3185335//fitur_obrolan_grup_chatgpt_akan_diluncurkan_secara_global-iqcG_large.jpg
OpenAI Mulai Luncurkan Fitur Obrolan Grup ChatGPT Secara Global
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement