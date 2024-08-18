AI Overviews Kini Tersedia di Mesin Pencari Google di 6 Negara, Salah Satunya Indonesia

GOOGLE meluncurkan AI Overviews di mesin pencarinya di Amerika Serikat (AS) pada Mei, dengan hasil yang tidak begitu menggembirakan. Fitur kecerdasan buatan ini memicu kehebohan karena merekomendasikan makan batu dan membubuhkan lem pada pizza.

Raksasa teknologi AS itu tidak menjelaskan alasannya untuk mengganti ikhtisar lama, yang berfungsi dengan baik tanpa AI, dengan fitur baru ini. Namun, apa pun yang memiiki embel-embel AI menjadi sesuatu yang tren saat ini, terlepas dari kegunaannya.

Kini, Google telah mengumumkan perluasan AI Overviews ke enam negara lagi, menyusul eksperimen yang buruk di AS. Negara-negara ini akan mendapatkan AI Overviews yang menggantikan ikhtisar lama yang bebas AI, dan salah satu negara itu adalah Indonesia.

Dilansir GSM Arena, selain Indonesia, negara lain yang juga mendapat AI Overviews Google adalah Inggris, India, Jepang, Meksiko, dan Brasil. Perluasan ini disertai dengan dukungan bahasa lokal di masing-masing negara ini.

Meskipun keakuratan AI Overviews banyak dipertanyakan dan mungkin sering berhalusinasi (menganggap guyonan sebagai fakta), Google mengatakan bahwa pihaknya melihat "keterlibatan yang lebih tinggi dari pengguna yang lebih muda, berusia 18-24 tahun, saat mereka menggunakan Penelusuran dengan AI Overviews". Google juga mengatakan bahwa "orang lebih suka menggunakan Penelusuran dengan AI Overviews, dan mereka merasa hasil penelusuran mereka lebih membantu". Apakah hasil penelusuran mereka lebih akurat tampaknya tidak menjadi masalah sama sekali.

Bagaimanapun, kini ada tampilan tautan di sebelah kanan untuk AI Overviews di desktop (yang juga dapat diakses di ponsel dengan mengetuk ikon situs di kanan atas). Google juga menguji penambahan tautan ke halaman web yang relevan secara langsung di dalam teks AI Overviews, untuk memudahkan Anda mencari dan melihat apa yang Anda minati.