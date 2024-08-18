Advertisement
WhatsApp Kembangkan Fitur untuk Reaksi pada Update Status, Blokir Pesan dari Akun Tak Dikenal

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |10:46 WIB
WhatsApp Kembangkan Fitur untuk Reaksi pada Update Status, Blokir Pesan dari Akun Tak Dikenal
WhatsApp. (Foto: Reuters)
WHATSAPP telah mengembangkan reaksi cepat untuk pembaruan Status selama beberapa bulan terakhir dan tampaknya fitur ini semakin dekat untuk diluncurkan di platform milik Meta itu di Android. WhatsApp dilaporkan telah mulai menguji fitur itu di Android melalui versi beta 2.24.17.21.

Dilansir GSM Arena, pengguna akan melihat tombol "Suka" (Like) berbentuk hati di samping kotak teks "Balas" saat melihat Status, yang memungkinkan mereka untuk menyukai pembaruan Status tersebut. Dan saat seseorang bereaksi terhadap Status Anda dengan Suka, Anda akan melihatnya di daftar pemirsa Status, mirip dengan Story Instagram. WhatsApp juga akan memungkinkan pengguna memutuskan apakah akan mendapatkan pemberitahuan untuk reaksi Suka ini atau tidak.

Fitur lain yang dikembangkan WhatsApp berfokus pada keamanan dan privasi pengguna. Fitur ini akan memungkinkan pengguna memblokir pesan dari akun yang tidak dikenal. Dengan mengaktifkan fitur ini, WhatsApp akan secara otomatis memblokir pesan dari akun yang tidak dikenal jika jumlahnya melebihi jumlah tertentu.

Fitur ini saat ini masih dalam pengembangan dan belum tersedia bahkan untuk pengguna beta, jadi tidak jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan WhatsApp untuk merilisnya ke publik.

(Rahman Asmardika)

      
