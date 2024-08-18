Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hyundai Santa Fe Hybrid Diduga Bakal Segera Meluncur, Ini Bocorannya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |20:21 WIB
Hyundai Santa Fe Hybrid Diduga Bakal Segera Meluncur, Ini Bocorannya
Hyundai Santa Fe Hybrid.
A
A
A

JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) dilaporkan bakal meluncurkan mobil SUV (Sport Utility Vehicle) berteknologi hybrid, yang diduga sebagai Santa Fe Hybrid. Kabar ini muncul berdasarkan informasi dari daftar Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai informasi, sebelum menjual produknya, produsen harus mendaftarkan nilai kendaraannya pada pemerintah daerah. Diketahui dari laman Informasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Hyundai telah mendaftarkan model Santa Fe terbarunya.

Terlihat ada tiga model terbaru Santa Fe yang didaftarkan dalam NJKB, yakni Santa Fe Caligraphy, Santa Fe Prime, dan Santa Fe Hybrid Caligraphy. Ketiga mobil tersebut dibanderol dengan harga Rp400 jutaan.

Untuk rincian nilai yang didaftarkan adalah Santa Fe Caligraphy dibanderol Rp432 juta,, Santa Fe Prime Rp425 juta, dan Santa Fe Hybrid Caligraphy Rp445 juta. Tapi perlu dicatat harga tersebut belum termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai), Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan lainnya.

Mobil hybrid yang akan diluncurkan oleh Hyundai diyakini bakal diproduksi secara lokal pada pabrik mereka di Cikarang, Jawa Barat. Pasalnya, fasilitas tersebut sudah bisa melakukan perakitan mobil listrik sehingga memiliki jalur khusus untuk produksi kendaraan bertegangan tinggi.

“Ya mungkin at least (setidaknya, red) 2 SUV. Satunya masih mobil listrik. Hybrid. Satunya (mungkin) ya boleh (mobil ICE). Intinya ada yang CKD (dirakit lokal) dan ada yang CBU (impor utuh),” kata Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer (COO) PT HMID saat ditemui di Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

 

Halaman:
1 2
      
