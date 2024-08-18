Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Mulai Bulan Depan, Steam Larang Tautan pada Deskripsi di Laman Toko

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |18:02 WIB
Mulai Bulan Depan, Steam Larang Tautan pada Deskripsi di Laman Toko
Steam.
A
A
A

STEAM memperkenalkan sistem baru untuk meningkatkan "kegunaan" ulasan pengguna (user’s review) di platformnya yang akan menyingkirkan atau bahkan menghilangkan ulasan lelucon yang kurang menarik atau hanya berisi satu kata.

Valve memposting pembaruan platform pada Rabu, (15/8/2024) dan bersama dengan patch dan perbaikan bug yang biasa, mereka memperkenalkan versi beta untuk sistem ulasan pengguna, yang sekarang aktif secara default selama periode pengujiannya. Sistem ini berupaya untuk memberi peringkat ulasan berdasarkan kualitas, menaikkan komentar yang membantu orang membuat keputusan pembelian dan menurunkan komentar yang berisi lelucon.

Perusahaan tersebut mengatakan hal ini dilakukan melalui kombinasi pelaporan pengguna dan pembelajaran mesin, meskipun masih dalam tahap pengerjaan. Beberapa pengguna mungkin meninggalkan ulasan bermanfaat yang hanya terdiri dari satu atau dua kata, misalnya, jadi menggunakan algoritma bukanlah solusi yang sempurna.

Perlu diketahui bahwa Steam tidak sepenuhnya menghilangkan kemampuan Anda untuk membuat meme di bagian ulasan.

“Ulasan pengguna yang dianggap tidak bermanfaat bagi calon pelanggan, seperti ulasan satu kata, ulasan yang terdiri dari seni ASCII, atau ulasan yang sebagian besar berupa meme dan lelucon yang bersifat main-main, akan disortir di belakang ulasan lain di halaman toko game,” demikian bunyi sebuah posting yang menjelaskan perubahan tersebut, sebagaimana dilansir Digital Trends.

“Itu tidak berarti pemain tidak akan pernah melihat posting yang lucu, tetapi tidak bermanfaat ini, tetapi mudah-mudahan berarti mereka akan lebih jarang melihatnya saat mencoba mempelajari tentang sebuah game.”

 

