Epic Games Store Resmi Diluncurkan untuk Perangkat iOS dan Android

EPIC Games Store diluncurkan kembali untuk perangkat iOS dan Android setelah Epic Games terlibat pertarungan hukum yang panjang dengan Apple dan Google terkait Fortnite empat tahun lalu. Kembalinya Epic Games Store di perangkat seluler ini tidak lepas dari aturan baru dari regulator Uni Eropa terhadap kebijakan App Store Apple.

Kini pengguna seluler dapat menggunakan layanan Epic Games Store yang menghadirkan judul-judul dari perusahaan tersebut, termasuk Fortnite.

Fortnite resmi kembali hadir di perangkat seluler untuk pengguna Android di seluruh dunia dan pengguna iOS di Uni Eropa. Selain itu, ada pula Rocket League Sideswipe dan Fall Guys yang akan memulai debut resminya di perangkat seluler.

Untuk meluncurkan aplikasi ini Anda memerlukan iPhone yang menjalankan iOS 17.6, sedangkan persyaratan sistem untuk Android adalah Android 7.0 atau yang lebih baru. File unduhan berukuran 25 MB. Epic mengonfirmasi bahwa Fortnite dan Fall Guys memiliki fungsionalitas penuh dan perkembangan akun lintas platform.

“Keadaan mulai berubah dan ekosistem seluler akhirnya terbuka untuk persaingan. Kami berterima kasih kepada Komisi Eropa karena memungkinkan peluncuran Epic Games Store dan menawarkan game kami kepada pengguna iOS di Uni Eropa. Kini, pengguna iOS Eropa dan semua pengguna Android dapat mengakses toko dan game kami, seperti yang selalu dapat mereka lakukan di platform terbuka seperti PC dan Mac,” kata kata Tim Sweeney, CEO Epic Games, sebagaimana dilansir GSM Arena.