Bocoran Anyar iPhone 16 Pro Max, Ada Pilihan Warna Misterius

JAKARTA - Pada awal bulan ini, ada bocoran foto mengenai 3 unit iPhone 16 Pro Max tiruan dengan satu warna hilang. Terbaru, ada pose 4 unit iPhone 16 Pro Max tiruan sehingga menampilkan warna yang akan disediakan pada smartphone tersebut.

Sebagaimana diketahui, Apple akan meluncurkan iPhone 16 pada September mendatang. Sejumlah bocoran mengenai smartphone tersebut terus beredaran.

Melansir GSM Arena, Sabtu (17/8/2024), selain warna hitam, putih, dan "Natural", tahun ini Apple akan mengganti warna biru iPhone 15 Pro dan Pro Max dengan warna seperti perunggu atau seperti tembaga, bahkan cokelat.

Bagaimanapun, warna ini pasti akan menonjol di antara warna-warna dingin lainnya. Biasanya warna dingin disematkan pada Pro, tetapi tahun ini tampaknya akan sedikit berbeda.

Apakah opsi keempat akan populer atau tidak, bisa dilihat nanti. Tapi, warnanya memang terlihat berbeda.

Perlu diingat, pencahayaan dalam foto ini mungkin tidak terlalu bagus untuk menunjukkan seperti apa sebenarnya rona warna ini dalam kenyataan. Tiruan itu mungkin saja memiliki sedikit perbedaan hasil akhir dibandingkan dengan ponsel pintar yang sebenarnya.





(Erha Aprili Ramadhoni)