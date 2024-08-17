WhatsApp Siapkan Fitur Baru Tema Chat, Tiru Facebook Messenger

JAKARTA - Aplikasi perpesanan dari Meta yakni WhatsApp terus menambahkan sejumlah fitur dalam beberapa waktu belakangan. Teranyar, WhatsApp disebut tengah menyiapkan untuk menambahkan tema chat.

Melansir GSM Arena, Sabtu (17/8/2024), versi beta baru WhatsApp telah dirilis untuk Android (2.24.17.1). Ini disertai dengan dukungan awal untuk tema chat.

Fitur tersebut masih dalam tahap awal pengembangan. Namun, fitur ini diperkirakan tak akan lama lagi bakal hadir.

Dengan fitur ini akan memungkinkan penggunanya untuk memilih tema obrolan yang bakal mengubah warna pesan dan wallpaper obrolan.

Jika pernah menggunakan Facebook Messenger, pada dasarnya bakal diketahui apa yang bakal menjadi fitur baru WhatsApp. Itu karena Facebook Messenger telah memiliki tema obrolan selama bertahun-tahun. WhatsApp, seperti dalam banyak hal lainnya, disebut hanya mengejar ketertinggalan.