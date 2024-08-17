Suzuki Bakal Luncurkan Skutik Retro Baru, Intip Bocorannya

JAKARTA – Suzuki secara global terus berusaha menghadirkan produk terbaru untuk memanjakan konsumennya di seluruh dunia. Terbaru, mereka akan meluncurkan skuter matik bergaya klasik dalam waktu dekat.

Melansir Greatbiker, Sabtu (17/8/2024), khusus di China, Suzuki akan meluncurkan berbagai model baru. Salah satunya adalah skutik baru yang diberi kode US125. Kode “U” juga digunakan pada model lainnya, sehingga nama asli motor yang akan meluncur di China dengan pasar yang unik belum diketahui hingga resmi diluncurkan pada September nanti.

Sebagai informasi, motor baru ini akan diluncurkan oleh Qingqi Suzuki. Ini merupakan perusahaan kerja sama Suzuki dengan brand asal China. Peluncuran motor ini nantinya bertepatan dengan festival cinta di China, sesuai dengan gambar bocoran yang tersebat.

Perusahaan kerja sama ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi monopoli penjualan dan memberikan konsumen lebih banyak pilihan. Ini akan meningkatkan persaingan di pasar dan menghasilkan batas atas penyesuaian mekanisme harga yang stabil.

Soal performa, skutik US125 dibekali mesin satu silinder berkapasitas 125 cc dengan tenaga maksimal 6,9 hp dengan bobot sekitar 110 kilogram. Motor ini masih sangat nyaman digunakan perempuan karena tidak terlalu berat meski memiliki bodi besar.