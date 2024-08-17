Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BMW Recall Besar-besaran hingga 1,36 Juta Mobil, Ada Apa?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |18:11 WIB
BMW Recall Besar-besaran hingga 1,36 Juta Mobil, Ada Apa?
BMW recall hingga 1,36 juta mobil. (Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 1,36 juta mobil BMW segera dilakukan penarikan kembali (recall) karena risiko airbag. Penarikan kembali itu menyasar mobil produksi 2003-2007. 

Demikian pernyataan Regulator Pasar China, melansir Reuters, Sabtu (17/8/2024). Sebanyak 1,36 juta mobil yang direcall itu baik hasil produksi lokal maupun impor. 

Regulator menyatakan, BMW Brilliance Automotive, perusahaan patungan yang berbasis di timur laut China, akan menarik kembali 598.496 mobil buatan China. Sementara BMW China Automobile Trading akan menarik kembali 759.448 mobil impor.

Pernyataan tersebut menyatakan, untuk kendaraan yang telah dipastikan memiliki cacat setelah pemeriksaan, BMW akan mengganti airbag depan pengemudi secara gratis untuk menghilangkan bahaya keselamatan. 

Penarikan kembali ini ditujukan untuk mobil BMW yang roda kemudinya telah diperbaiki oleh pemiliknya, yang mungkin telah memasang airbag Takata yang rusak, kata pernyataan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/52/3059447/bmw-5v80_large.jpg
BMW Bakal Pasarkan Mobil Hidrogen Pertamanya pada 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/52/3052860/bmw_320i_sport-gFG4_large.jpg
Segini Harga BMW Seri 3 Bekas di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/52/3052207/bmw-3lq2_large.jpg
Setelah China, Kini BMW Recall 720 Ribu Mobil di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/52/3047075/bmw-sBRN_large.jpg
BMW Recall hingga 100 Ribu Mobil Gara-Gara Masalah Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/52/3042772/bmw_520i_m_sport_di_giias_2024-uyFY_large.jpg
BMW Pecahkan Rekor Penjualan di GIIAS 2024, Segini Jumlahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/52/3026952/bmw-tu4x_large.jpg
BMW Bakal Produksi Mobil Listrik dengan Transmisi Manual
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement