HUT RI, Mazda Tebar Diskon Servis hingga 45 Persen

HUT RI, Mazda tebar diskon servis hingga 45 persen. (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Pada momen Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Indonesia, PT Eurokars Motor Indonesia, sebagai Agen Pemegang Merek (APM) dari Mazda menghadirkan penawaran spesial. Program ini untuk memberikan berbagai penawaran menarik dan manfaat eksklusif kepada para pelanggan.

Program ini berlangsung pada 16 hingga 23 Agustus 2024. Melalui program spesial ini, Mazda Indonesia berkomitmen memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan selama perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia.

Selama periode program Hari Kemerdekaan, pelanggan Mazda berkesempatan menikmati berbagai keuntungan eksklusif. Hal ini di antaranya:

Free 1 Liter Mazda Genuine Oil. Pelanggan yang servis berkala dapat menikmati tambahan 1 liter Mazda Genuine Oil secara cuma-cuma.

Potongan Harga 45% untuk A/C Evaporator Cleaner.

Potongan Harga 17% untuk Windshield Washer. Jaga kebersihan kaca depan mobil dengan cairan pembersih berkualitas dari Mazda.

Potongan Harga 17% untuk V-Belt, Brake Pad, & A/C Filter. Pastikan performa kendaraan tetap prima dengan suku cadang asli.

Potongan Harga 8% untuk Ban Hankook. Dapatkan ban premium Mazda dengan potongan harga spesial selama periode program.

Potongan Harga Hingga 45% untuk Mazda Genuine Accessories. Tingkatkan tampilan dan kenyamanan kendaraan dengan Mazda Genuine Accessories, yang dibundling dengan harga spesial.