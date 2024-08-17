Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

3 Model Mobil Listrik Jadi Andalan Wuling Motors

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |14:29 WIB
JAKARTA - Mobil listrik menjadi andalan penjualan Wuling Motors pada semester I 2024. Lewat ABC stories, Wuling memasarkan 3 model listriknya, yaitu Air EV, Binguo EV, dan Cloud EV. 

Public Relations Manager Wuling Motors, Brian Gomgom, optimis dengan mobil listrik yang ditawarkan. Pangsa pasar untuk kendaraan listrik Wuling mencapai 52 persen pada semester 2024. 

Sementara itu, dari Januari sampai Juli 2024, Binguo EV laku terjual 3.743 unit, Binguo EV 2.097, serta Air EV sebanyak 1.253 unit. 

“Wuling ini kan brand EV nomor satu di Indonesia, kalau lihat pasarnya sih masih belum ada ya (pesaing terbesar). Artinya kita masih dominan di segmen EV,” kata Gomgom kepada wartawan belum lama ini. 

Sementara itu, mobil listrik juga menjadi andalan Wuling saat berpartisipasi pada BCA Expo 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City hingga 18 Agustus 2024. Wuling membawa 5 unit display, yaitu Air EV, Binguo EV, dan Cloud EV, New Almaz RS Hybrid, dan Alvez. 

Wuling juga menyediakan unit untuk test drive, yaitu Cloud EV, Binguo EV, dan New Almaz RS Hybrid.

"Partisipasi Wuling di BCA Expo 2024 menjadi wujud nyata pendekatan cross industry untuk menjangkau konsumen lebih luas lagi dari industri yang berbeda. Selain itu kami turut menyediakan program khusus bagi para pengunjung guna memberikan
kemudahan dalam memiliki produk Wuling,” ungkap Area Manager Tangerang Banten Wuling Motors, Bob Morgan, dalam keterangannya.

 

