Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral Mobil Listrik Binguo EV Kecelakaan Parah sampai Atap Terlepas, Pengemudi Selamat

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |07:08 WIB
Viral Mobil Listrik Binguo EV Kecelakaan Parah sampai Atap Terlepas, Pengemudi Selamat
Viral mobil listrik Wuling Binguo EV kecelakaan parah. (X/@ridwan_bud)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah kecelakaan mengerikan terjadi dialami seorang pegemudi mobil listrik Wuling Binguo EV. Dalam video viral yang beredar, bagian depan mobil hancur dan atap terlipat sampai ke bagian belakang. Mengejutkannya, pengemudi selamat dan terlihat tak mengalami cedera serius.

Video tersebut diunggah akun X @Ridwan_bud. Dalam video itu tampak mobil tersebut berada pada jalur cepat sebuah jalan tol. Belum diketahui lokasi tepatnya, tapi jalan tol tersebut terlihat tidak banyak dilalui kendaraan.

Pengendara lain yang merekam kejadian tersebut, memperlihatkan bagian belakang Binguo EV yang masih mulus. Tapi terlihat bagian depan sampai pintu penumpang hancur hingga hampir seluruh bagian dalam kabin terlihat.

Serpihan kaca juga banyak tercecer di jalur lainnya yang diyakini berasal dari mobil yang kecelakaan tersebut. Terdengar juga suara material besi yang sedang dipindahkan agar tidak mengganggu lalu lintas.

“Aduh ringsek, aduh orangnya gimana itu. Aduh cewek, wah hidup,” kata pria sang perekam video tersebut. 
Terdengar juga suara pria lain yang mencoba membantu bertanya kepada wanita tersebut apakah bisa keluar dari mobil secara mandiri atau tidak.

Ketika video memperlihatkan bagian depan, terlihat pengemudi yang ternyata seorang wanita bergerak lemas. Tidak ada bercak darah atau luka-luka pada bagian tubuh dari kepala hingga perut yang menyatakan pengemudi tersebut baik-baik saja.

Namun, belum diketahui bagaimana kondisi sebenarnya pengemudi tersebut, melihat dari kerusakan serius pada mobil yang ditumpanginya. Kendati begitu, pengemudi wanita tersebut masih menunjukkan kesadaran dan tidak histeris kesakitan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement