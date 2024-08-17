Viral Mobil Listrik Binguo EV Kecelakaan Parah sampai Atap Terlepas, Pengemudi Selamat

JAKARTA – Sebuah kecelakaan mengerikan terjadi dialami seorang pegemudi mobil listrik Wuling Binguo EV. Dalam video viral yang beredar, bagian depan mobil hancur dan atap terlipat sampai ke bagian belakang. Mengejutkannya, pengemudi selamat dan terlihat tak mengalami cedera serius.

Video tersebut diunggah akun X @Ridwan_bud. Dalam video itu tampak mobil tersebut berada pada jalur cepat sebuah jalan tol. Belum diketahui lokasi tepatnya, tapi jalan tol tersebut terlihat tidak banyak dilalui kendaraan.

Pengendara lain yang merekam kejadian tersebut, memperlihatkan bagian belakang Binguo EV yang masih mulus. Tapi terlihat bagian depan sampai pintu penumpang hancur hingga hampir seluruh bagian dalam kabin terlihat.

Serpihan kaca juga banyak tercecer di jalur lainnya yang diyakini berasal dari mobil yang kecelakaan tersebut. Terdengar juga suara material besi yang sedang dipindahkan agar tidak mengganggu lalu lintas.

“Aduh ringsek, aduh orangnya gimana itu. Aduh cewek, wah hidup,” kata pria sang perekam video tersebut.

Terdengar juga suara pria lain yang mencoba membantu bertanya kepada wanita tersebut apakah bisa keluar dari mobil secara mandiri atau tidak.

Ketika video memperlihatkan bagian depan, terlihat pengemudi yang ternyata seorang wanita bergerak lemas. Tidak ada bercak darah atau luka-luka pada bagian tubuh dari kepala hingga perut yang menyatakan pengemudi tersebut baik-baik saja.

Namun, belum diketahui bagaimana kondisi sebenarnya pengemudi tersebut, melihat dari kerusakan serius pada mobil yang ditumpanginya. Kendati begitu, pengemudi wanita tersebut masih menunjukkan kesadaran dan tidak histeris kesakitan.