HOME OTOTEKNO TECHNO

Presiden Jokowi Pamer Cakupan Internet Capai 79% pada 2024

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |11:56 WIB
Presiden Jokowi Pamer Cakupan Internet Capai 79% pada 2024
Presiden Jokowi (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memamerkan digitalisasi layanan pemerintah yang telah terintegrasi yakni INA Digital. Selain itu, ia menyebut cakupan internet di seluruh Tanah Air sudah mencapai 79% pada 2024.

Hal itu ia sampaikan dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). 

Ia menyebut, dengan adanya INA Digital demi mempercepat pelayanan kepada masyarakat. 

"Di sektor teknologi dan digitalisasi, kita juga patut bersyukur. Untuk pertama kalinya, kita memiliki INA Digital. Sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat," kata Jokowi. 

Ia menyebutkan, cakupan elektrifikasi terus diperluas hingga mencapai 99% pada 2024. "Demikian juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79% di tahun 2024," tutur Jokowi.

Ia menjelaskan, cakupan ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan start up Indonesia 

"Sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda berkualitas di negeri ini," tuturnya. 
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
