Plat Nomor BB Digunakan di Mana? Cek Jawabannya di Sini!

Plat nomor BB digunakan di mana? Cek jawabannya di sini. (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Plat nomor BB digunakan di mana? Kode awal plat nomor terdiri atas satu hingga tiga huruf memberikan informasi mengenai wilayah asal dari kendaraan tersebut.

Plat nomor BB digunakan di untuk kendaraan yang terdaftar di wilayah Sumatera Utara (Sumut). Wilayah di Sumut yang menggunakan plat nomor BB adalah Gunung Sitoli, Sibolga, Dairi, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Nias, Padang Lawas, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli, dan Toba Samosir.

Semua wilayah itu menggunakan plat nomor awal dengan huruf BB. Hal yang membedakannya adalah kode huruf di belakangnya.

Sibolga menggunakan kode seri A/L/M pada bagian belakang plat nomornya. Sebagai contoh, plat nomor BB 1234 AL. Ini menandakan kendaraan tersebut dari Sibolga.

Melansir situs resmi Daihatsu, Jumat (16/8/2024), berikut rinciannya plat BB di Sumut, selain Sibolga:

Kota Padangsidimpuan = BB – F*/H*. Contoh: BB 8181 HI.

Kota Gunung Sitoli = BB – T*. Contoh: BB 8181 TO.

Kabupaten Tapanuli Utara = BB – B*. Contoh: BB 8181 BI.

Kabupaten Samosir = BB – C*. Contoh: BB 8181 CU.

Kabupaten Humbang Hasundutan = BB – D*. Contoh: BB 8181 DO.

Kabupaten Toba Samosir = BB – E*. Contoh: BB 8181 EI.

Kabupaten Tapanuli Selatan = BB – G*. Contoh: BB 8181 GU.

Kabupaten Padang Lawas = BB – J*. Contoh: BB 8181 JO.