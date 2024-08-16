Jadi Alternatif, Peminat Mobil Lelang Kini Makin Meningkat

JAKARTA - Membeli mobil lewat pelelangan bisa menjadi alternatif untuk membeli mobil yang diingkinkan. Pasalnya, mobil lelang bisa diboyong dengan harga yang lebih murah dari pasaran.

Peminat orang yang membeli mobil lelang belakangan pun meningkat belakangan ini. Namun, sebelum membeli mobil lelang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Pertama, cek harga mobil di pasaran. Dengan mengecek harga di pasaran bisa dijadikan referensi harga terendah sampai tertinggi atas unit mobil tersebut. Dengan mengecek terlebih dahulu, bisa menghindari risiko rugi karena over budget atau gagal mendapat unit mobil.

Langkah berikutnya, pilih balai lelang resmi. Balai lelang resmi punya pool yang mana difungsikan sebagai tempat untuk menyimpan kendaraan yang akan di lelang.

Selanjutnya, pahami arti kondisi mobil. Terdapat lima arti kondisi mobil bekas di pelelangan yang ditandai huruf A-E.

Berikutnya, cek kendaraan di balai lelang secara langsung. Ajaklah kerabat yang paham tentang otomotif dan mesin mobil.

Sementara itu, Head of Operations Balai Lelang Auksi, Bady Qadarsyah, menyebut masyarakat kini semakin meminati mobil lelang.

"Semakin banyaknya peminat mobil lelang merupakan sinyal positif yang mendorong kami untuk terus menghadirkan penawaran terbaik, termasuk perlindungan optimal bagi unit mobil yang dimenangkan,” ujar Bady, dalam keterangannya, Jumat (16/8/2024).