Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bukan karena Ikut-ikutan, Ternyata Ini Alasan Orang Lirik Mobil Listrik

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |19:34 WIB
Bukan karena Ikut-ikutan, Ternyata Ini Alasan Orang Lirik Mobil Listrik
Bukan karena ikut-ikutan, ini alasan orang lirik mobil listrik. (Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - Mobil listrik saat ini semakin diminati masyarakat Indonesia. Populasinya pun semakin meningkat dari waktu ke waktu. 

Awalnya, masyarakat Indonesia membeli mobil listrik karena mengikuti tren. Tapi, saat ini tren tersebut sudah berubah menjadi sebuah kebutuhan.

Public Relations Manager Wuling Motors Brian Gomgom mengatakan saat ini banyak pembeli mobil listrik yang merupakan pembeli pertama. Berbeda ketika mobil listrik pertama kali diperkenalkan di Indonesia.

Kendati pemiliknya semakin banyak, tapi pasar mobil listrik di Indonesia belum terbentuk sehingga sulit menentukan model seperti apa yang diinginkan konsumen. Karena itu, setiap produsen membawa beragam model untuk ditawarkan demi melihat apa yang diinginkan konsumen Indonesia.

“Kita melihatnya bukan dari bentuk seperti apa, tapi lebih kepada customer seperti apa. Jadi lagi-lagi kita bilang segmen EV ini baru sehingga trennya belum kelihatan,” kata Gomgom saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024).

Sebagai informasi, Wuling saat ini menawarkan tiga model mobil listrik, yakni Air ev, BuinguoEV, dan Cloud EV. Sehingga, dapat dilihat karakter konsumen mengenai kebutuhan kendaraan listrik.

“Kalau untuk EV beda-beda ya. Kalau Air EV itu sekarang sudah mulai ke first car buyer atau yang pindah dari mobil bekas ke mobil baru. Kalau Binguo ini memang segmen yang unik, tapi pada umumnya mereka sudah punya EV atau sudah pernah punya mobil ICE (mobil konvensional) dan mau pindah ke EV. Kalau yang Cloud ini sudah kelas yang lebih mature atau lebih mapan lagi,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/52/3069160/all_new_hyundai_kona_electric-ONRd_large.jpg
Daftar Lengkap Harga Mobil Listrik di Indonesia, dari Rp100 Jutaan hingga Rp6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3064066/sejumlah_hotel_dan_gedung_di_china_larang_mobil_listrik_parkir_di_basement-tDqZ_large.jpg
Sejumlah Hotel dan Gedung Larang Mobil Listrik Parkir di Basement, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063913/mercedes_benz_eqs_580_4matic-eYv0_large.jpg
Di Negara Ini, Banyak Pemuda Pilih EV sebagai Mobil Mewah Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063880/mobil_listrik_fiat_500-aQoq_large.jpg
Pasar Lesu Makan Korban, Produksi Mobil Listrik Fiat 500 Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/52/3063031/mg_windsor_ev-IiVe_large.jpg
Kembaran Wuling Cloud EV Meluncur, Harganya Cuma Rp180 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/52/3061403/spklu-jViX_large.jpeg
5 Tips Cas Mobil Listrik agar Baterai Tetap Awet
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement