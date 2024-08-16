JAKARTA - Deretan cheat game The Warriors untuk PS2 terlengkap untuk menambah pengalaman bermain. Terlebih game ini memang sangat seru untuk dimainkan saat waktu luang.
The Warriors merupakan game petualangan besutan Rockstar Games yang rilis pada 2005 silam. Meski hampir berusia dua dekade, game ini masih sangat ramai dimainkan. Hal ini tidak lepas karena keseruan bermain yang disajikan.
Game The Warriors mengambil latar tahun 1979 di kota New York, Amerika Serikat. Dalam game ini, setiap player harus berjuang untuk menjelajah dari ujung New York ke ujung lainnya sejauh 20 mil sambil berusaha bertahan hidup dari anggota geng lain yang berusaha menyerang mereka.
Berikut adalah daftar cheat game The Warriors untuk PS2 terlengkap.
Cheat Gameplay Warriors
Membuka Drop Borgol: Atas, X, Atas, Pilih, L3, L1
Membuka Drop Kunci Borgol: Kiri, X, X, R2, L1, Bawah
Membuka Hobo Alliance: R1, R1, L1, R1, L1, Atas
Membuka Boots Besi: R3, R2, R1, L3, L2, L1
Membuka Kemampuan Melepas Borgol: Segitiga, Segitiga, Segitiga, Select, Segitiga, R1
Membuka Penjual Senjata: Kanan, R1, Bulat, X, Select, Kotak
Dapatkan 200 Uang, 3 Flash Bang, dan Kaleng: R1, R2, L1, X, Bawah, L1
Mendapatkan Senjata Pemukul Bisbol: Kotak, R2, Bawah, Bawah, L1, L1
Mendapatkan Senjata Golok: L1, X, R1, R1, Select, R2
Mendapat Senjata Pipa: R2, Bulat, Select, Atas, L1, Kanan
Upgrade Glantangan: Bulat, Bulat, Bawah, R2, L2, Bulat
Bebas Dari Polisi: Atas, Select, X, Segitiga, Segitiga, Kotak
Rage Tidak Terbatas: Kotak, Bulat, Segitiga, Select, X, Kiri
Sprint Tidak Terbatas: Bawah, Kotak, Kiri, X, L1, Select
Darah Tak Terbatas: Atas, Segitiga, L3, Select, X, L2
Mendapat Pemukul Besi: Bulat, Bulat, Bulat, L1, Select, Segitiga
Pemukul Baseball Tidak Pernah Rusak: L3, L3, Bulat, Atas, Bulat, Select
Membuka Upgrade Combat Stamina: X, L1, Bawah, Kotak, Atas, X
Membuka Upgrade Kapasitas Flash: L2, X, R2, L1, L1, Bulat
Membuka Upgrade Flash: Bawah, Kiri, Atas, Atas, Kotak, Kanan
Membuka Upgrade Stamina Sprint: L2, Pilih, Pilih, Pilih, Pilih, Segitiga
Game Langsung Tamat 100%: L1, Select, Kotak, Bawah, L2, Kanan
Langsung Menyelesaikan Misi yang Ada: Bawah, Kotak, X, Select, R1, Kiri