Cheat The Warriors untuk PS2 Terlengkap

JAKARTA - Deretan cheat game The Warriors untuk PS2 terlengkap untuk menambah pengalaman bermain. Terlebih game ini memang sangat seru untuk dimainkan saat waktu luang.

The Warriors merupakan game petualangan besutan Rockstar Games yang rilis pada 2005 silam. Meski hampir berusia dua dekade, game ini masih sangat ramai dimainkan. Hal ini tidak lepas karena keseruan bermain yang disajikan.

Game The Warriors mengambil latar tahun 1979 di kota New York, Amerika Serikat. Dalam game ini, setiap player harus berjuang untuk menjelajah dari ujung New York ke ujung lainnya sejauh 20 mil sambil berusaha bertahan hidup dari anggota geng lain yang berusaha menyerang mereka.

Berikut adalah daftar cheat game The Warriors untuk PS2 terlengkap.

Cheat Gameplay Warriors

Membuka Drop Borgol: Atas, X, Atas, Pilih, L3, L1

Membuka Drop Kunci Borgol: Kiri, X, X, R2, L1, Bawah

Membuka Hobo Alliance: R1, R1, L1, R1, L1, Atas

Membuka Boots Besi: R3, R2, R1, L3, L2, L1

Membuka Kemampuan Melepas Borgol: Segitiga, Segitiga, Segitiga, Select, Segitiga, R1

Membuka Penjual Senjata: Kanan, R1, Bulat, X, Select, Kotak

Dapatkan 200 Uang, 3 Flash Bang, dan Kaleng: R1, R2, L1, X, Bawah, L1

Mendapatkan Senjata Pemukul Bisbol: Kotak, R2, Bawah, Bawah, L1, L1

Mendapatkan Senjata Golok: L1, X, R1, R1, Select, R2

Mendapat Senjata Pipa: R2, Bulat, Select, Atas, L1, Kanan

Upgrade Glantangan: Bulat, Bulat, Bawah, R2, L2, Bulat

Bebas Dari Polisi: Atas, Select, X, Segitiga, Segitiga, Kotak

Rage Tidak Terbatas: Kotak, Bulat, Segitiga, Select, X, Kiri

Sprint Tidak Terbatas: Bawah, Kotak, Kiri, X, L1, Select

Darah Tak Terbatas: Atas, Segitiga, L3, Select, X, L2

Mendapat Pemukul Besi: Bulat, Bulat, Bulat, L1, Select, Segitiga

Pemukul Baseball Tidak Pernah Rusak: L3, L3, Bulat, Atas, Bulat, Select

Membuka Upgrade Combat Stamina: X, L1, Bawah, Kotak, Atas, X

Membuka Upgrade Kapasitas Flash: L2, X, R2, L1, L1, Bulat

Membuka Upgrade Flash: Bawah, Kiri, Atas, Atas, Kotak, Kanan

Membuka Upgrade Stamina Sprint: L2, Pilih, Pilih, Pilih, Pilih, Segitiga

Game Langsung Tamat 100%: L1, Select, Kotak, Bawah, L2, Kanan

Langsung Menyelesaikan Misi yang Ada: Bawah, Kotak, X, Select, R1, Kiri