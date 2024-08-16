Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cheat The Warriors untuk PS2 Terlengkap

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |07:55 WIB
Cheat The Warriors untuk PS2 Terlengkap
Cheat The Warriors untuk PS2 Terlengkap (Foto; Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Deretan cheat game The Warriors untuk PS2 terlengkap untuk menambah pengalaman bermain. Terlebih game ini memang sangat seru untuk dimainkan saat waktu luang.

The Warriors merupakan game petualangan besutan Rockstar Games yang rilis pada 2005 silam. Meski hampir berusia dua dekade, game ini masih sangat ramai dimainkan. Hal ini tidak lepas karena keseruan bermain yang disajikan.

Game The Warriors mengambil latar tahun 1979 di kota New York, Amerika Serikat. Dalam game ini, setiap player harus berjuang untuk menjelajah dari ujung New York ke ujung lainnya sejauh 20 mil sambil berusaha bertahan hidup dari anggota geng lain yang berusaha menyerang mereka.

Berikut adalah daftar cheat game The Warriors untuk PS2 terlengkap.

Cheat Gameplay Warriors

Membuka Drop Borgol: Atas, X, Atas, Pilih, L3, L1

Membuka Drop Kunci Borgol: Kiri, X, X, R2, L1, Bawah

Membuka Hobo Alliance: R1, R1, L1, R1, L1, Atas

Membuka Boots Besi: R3, R2, R1, L3, L2, L1

Membuka Kemampuan Melepas Borgol: Segitiga, Segitiga, Segitiga, Select, Segitiga, R1

Membuka Penjual Senjata: Kanan, R1, Bulat, X, Select, Kotak

Dapatkan 200 Uang, 3 Flash Bang, dan Kaleng: R1, R2, L1, X, Bawah, L1

Mendapatkan Senjata Pemukul Bisbol: Kotak, R2, Bawah, Bawah, L1, L1

Mendapatkan Senjata Golok: L1, X, R1, R1, Select, R2

Mendapat Senjata Pipa: R2, Bulat, Select, Atas, L1, Kanan

Upgrade Glantangan: Bulat, Bulat, Bawah, R2, L2, Bulat

Bebas Dari Polisi: Atas, Select, X, Segitiga, Segitiga, Kotak

Rage Tidak Terbatas: Kotak, Bulat, Segitiga, Select, X, Kiri

Sprint Tidak Terbatas: Bawah, Kotak, Kiri, X, L1, Select

Darah Tak Terbatas: Atas, Segitiga, L3, Select, X, L2

Mendapat Pemukul Besi: Bulat, Bulat, Bulat, L1, Select, Segitiga

Pemukul Baseball Tidak Pernah Rusak: L3, L3, Bulat, Atas, Bulat, Select

Membuka Upgrade Combat Stamina: X, L1, Bawah, Kotak, Atas, X

Membuka Upgrade Kapasitas Flash: L2, X, R2, L1, L1, Bulat

Membuka Upgrade Flash: Bawah, Kiri, Atas, Atas, Kotak, Kanan

Membuka Upgrade Stamina Sprint: L2, Pilih, Pilih, Pilih, Pilih, Segitiga

Game Langsung Tamat 100%: L1, Select, Kotak, Bawah, L2, Kanan

Langsung Menyelesaikan Misi yang Ada: Bawah, Kotak, X, Select, R1, Kiri

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement